En Sabanagrande habrá reunión entre comunidad y la ANI para frenar protestas de peajes

El reciente bloqueo vial a la altura del corregimiento de Arroyo de Piedra y las manifestaciones realizadas alrededor de la caseta de cobros en Sabanagrande, Atlántico, han tenido eco en el Gobierno nacional.

Puesto que, recientemente, se confirmó una reunión en el Atlántico para este viernes en la que estarán presentes directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación y miembros del Comité No Peaje, principales líderes de los movimientos sociales adelantados.

La intención es llegar a un acuerdo para ponerle fin a las diferencias suscitadas en el último tiempo, así lo explicó el secretario de interior del Atlántico , Jose Antonio Luque en conversación con Blu Radio.

“Después de las alteraciones por los paros en los peajes de Sabanagrande y en el área donde se construiría el peaje de Arroyo de Piedra, y como eso es un tema de resorte nacional, pues tendremos una reunión con presencia de directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura, alcaldes de la jurisdicción y miembros del Comité No Más Peaje en las zonas comentadas. Esa cita está prevista para el próximo viernes a las 10:00 de la mañana en Sabanagrande”, mencionó el funcionario.

Es precisamente en ese peaje, ubicado en Sabanagrande, en el que se contabilizan tres días sin hacer efectivos los cobros por tener las talanqueras levantadas, algo que según Jose Antonio Luque es una acción no autorizada protagonizada por miembros del comité No Más Peaje, sabiendo que no hay una autorización directa de la ANI o el Ministerio del Transporte para hacerlo.

En contraparte, el secretario de Interior atlanticense mencionó que la posición de la comunidad es clara. Decretar la liquidación de la concesión Autopistas del Caribe por no cumplir con los plazos establecidos para el cierre financiero del proyecto.

Ruben Llanos, miembro del mencionado comité No Más Peaje, declaró que seguirán firmes en su posición, pese a haber concretado esta cita con directivos de la ANI. De no ser escuchados, se negarán a frenar sus manifestaciones.

“De ser así seguiremos en las calles, no hay más nada que decir o indicar. Estamos demostrando que no podemos pasar 35 años esperando que la concesión consiga el cierre financiero. Es imposible y pasa los límites de cualquier ordenamiento legal”, sostuvo.

Llanos también advirtió que de reiniciarse las labores de instalación para el peaje en Arroyo de Piedra, la comunidad volvería a cerrar las vías de acceso a este corregimiento.