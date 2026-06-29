Encuentran a jóvenes desaparecidos en la isla de Barú tras casi 20 horas de búsqueda

Luego de casi 20 horas de búsqueda, fueron encontrados con vida los dos jóvenes que desaparecieron en la isla de Barú, en la zona insular de Cartagena, cuando daban un paseo en una moto acuática.

Gerónimo Ibarra, de 20 años, y Luciana Dangond Farah, de 18 años, fueron encontrados sobre las 11:00 de la mañana de este domingo en inmediaciones de las Islas del Rosario, con el apoyo de la comunidad y los pescadores de la zona.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, detalló que, tras ser encontrados, los dos jóvenes fueron atendidos en el CAP de Barú y serán trasladados a un centro asistencial de Cartagena para una valoración médica.

“Gracias a Dios, Gerónimo Ibarra y Luciana Dangond aparecieron sanos y salvos. Están en el CAP de Barú Pueblo y he dado instrucciones a la ESE Cartagena para que sean trasladados a un centro asistencial de Cartagena continental. Agradezco muy especialmente a la comunidad barulera que, inmediatamente supo de la desaparición, se movilizó unida en su búsqueda. Fue fundamental para encontrarlos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.



El presidente electo, Abelardo de la Espriella, también en redes sociales envió un mensaje de solidaridad a las familias.

“Gracias a Dios, los jóvenes Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra aparecieron con vida en Barú. Es un verdadero milagro. La Virgen también los protegió con su manto. Mi abrazo solidario a sus familias por esos momentos de angustia indescriptible. Un reconocimiento especial a la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, a los pescadores de la zona y a los demás rescatistas por su incansable labor”, sostuvo.

Jóvenes rescatados Barú. Foto: Armada Nacional.

La Armada Nacional indicó que, según lo manifestado por sus familiares, los jóvenes habrían alquilado la moto acuática con fines recreativos y, sobre las 02:30 de la tarde del domingo 28 de junio, salieron desde el sector conocido como Punta Barú, donde fueron vistos por última vez.

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La institución naval informó, además, que activó una operación de búsqueda y rescate, desplegando medios navales, entre ellos tres buques: la fragata misilera ARC “Almirante Padilla”, la patrullera de costa ARC “Batalla de Cispatá” y el buque de desembarco anfibio ARC “Golfo de Urabá”, así como un avión tipo patrullero marítimo, un helicóptero y cinco unidades de reacción rápida de Guardacostas.

Por su parte, la Policía en Cartagena explicó que el apoyo de la comunidad y de los pescadores de la zona fue fundamental para encontrar a los jóvenes.

“Desde el momento en que se conoció el caso, las autoridades activaron un componente interinstitucional de búsqueda y rescate, desplegando capacidades operativas en el mar y en las zonas costeras, con el apoyo permanente de habitantes y pescadores, quienes aportaron información clave para la localización de los jóvenes”.