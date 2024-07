Enfermero habría intentado violar a una paciente en clínica de Santa Marta

Indignación ha generado la denuncia pública que ha hecho una joven que asegura que, mientras se encontraba internada en la Clínica Mar Caribe de Santa Marta, un enfermero le inyectó una sustancia extraña que le causó mucho dolor y aprovechó este momento para acosarla e intentar abusar sexualmente de ella, aludiendo que debía hacerle un masaje en los glúteos para reducir el dolor.

Blu Radio conversó con la víctima, quien por respeto y seguridad solicitó que se reservara su identidad, pero contó los detalles de lo ocurrido. Ingresó a la clínica el pasado sábado 6 de julio a las 6 de la mañana, después de sufrir una caída que agravó una fractura que ya tenía en su mano.

Después de ser atendida en urgencias, le administraron una inyección de diclofenaco para el dolor y fue sometida a una serie de exámenes que determinaron la necesidad de una cirugía de urgencia, por lo que debía esperar hospitalizada mientras se programaba el procedimiento. Hasta ese momento, todo transcurría normal para esta mujer.

Sin embargo, a las 9 de la noche un enfermero, cuya identidad se desconoce porque la Clínica Mar Caribe se ha negado a entregar el nombre aludiendo que se trata de información reservada por esta entidad, llegó para trasladarla de observación a una habitación del centro asistencial, pero antes le dijo “te voy a suministrar la segunda dosis para el dolor”.

En este punto hay contradicciones: el enfermero le dice a la paciente que “le iba a colocar dipirona”, pero la clínica dice que “le colocó diclofenaco”. Lo cierto es que el enfermero le dijo a la joven que se diera la vuelta para inyectarla. En ese momento, “le dije que con cuidado porque me dan mucho miedo las inyecciones, él me dijo que no me preocupara y empezó a masajearme los glúteos para relajar el músculo y así no me doliera”, aseguró la víctima.

Luego de inyectarla, según la denuncia, el enfermero continuó realizando los masajes en los glúteos. La joven asegura que “sentía algo que me ardía y me dolía mucho”, pero “luego me dijo que tocaba hacer el traslado a la habitación y que allá continuaríamos el masaje para disminuir el dolor que estaba sintiendo”.

Efectivamente, la mujer entró con el enfermero en una silla de ruedas hasta la habitación asignada por la clínica. “Cuando llegamos a la habitación me insistió en que debía seguir masajeándome los glúteos y lo hacía muy fuerte, que me dolía, pero ya en ese momento me empezó a llenar de miedo, pues sentía que se estaba acercando a mi vagina y decidí decirle que ya no me dolía”, aseguró.

Según relata la mujer, paralizada del miedo, le decía que ya no más, pero él insistía en continuar: "En ese momento me dijo que iba a apagar la luz para que descansara. Pensé que se iba, pero luego regresó y me dijo que me pusiera de lado y subiera un poco las piernas para continuar el masaje. Ahí sentí el calor corporal en mis glúteos, como si se estuviera masturbando, y decidí insistirle que ya no más, pero él seguía insistiendo que debía terminar porque no me podía dejar así. En ese momento me dijo: ¿alguna vez has experimentado relaciones sexuales en una clínica?”, narró la mujer.

Desesperada, la paciente le dijo que necesitaba ir al baño para escapar de ese momento. Una vez allí, el enfermero continuó preguntándole si necesitaba más medicación, pero finalmente abandonó la habitación.

La mujer interpuso la denuncia ante la Fiscalía del Magdalena para que investigue y se haga justicia. Por su parte, la Clínica Mar Caribe emitió un comunicado expresando que están atendiendo el caso del enfermero e iniciaron una investigación para establecer las formas, modo y lugar en que sucedió este delicado episodio que ha generado repudio en Santa Marta.