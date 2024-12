Entregaron más de 1.600 becas a jóvenes para continuar sus estudios el próximo año en Cartagena

Adrián Guerrero se convirtió en el primer estudiante de medicina becado a través del fondo Cartagena 500 años, que este viernes entregó un total de 1.629 becas a jóvenes estudiantes de la capital de Bolívar .

Al igual que Adrián, este año el fondo becario del Distrito también entregó este beneficio a estudiantes de secundaria, artistas, deportistas y personas en condición de discapacidad, quienes podrán continuar con sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales en 2025.

“Yo me había postulado en otras ocasiones, pero nunca salía aprobado, pese a que cumplía los requisitos. Este año, cuando me di cuenta de que abrieron la convocatoria, dije: ‘Voy a postularme porque no pierdo nada’. Cuando me llegó el correo de que había sido beneficiado del fondo bicentenario, no se imaginan la felicidad, fue demasiado grande, y lo que se pensó imposible fue posible gracias a Dios”, relató el orgulloso estudiante de la Universidad Rafael Núñez.

El secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez, explicó que, de esta forma, la ciudad cierra el año con un total de 2.652 becas entregadas.

“Esta posibilidad no es solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, porque además de crecer en número y de hoy tener casi el 30 % de la meta del plan de desarrollo cumplida, estamos generando más oportunidades para nuestra población, especialmente para aquellos que más lo necesitan”, señaló.

Otra de las novedades en el programa de educación, según explicó Martínez, es que este año, por primera vez, se incluyó a jóvenes de estrato 3 que no podían acceder a este beneficio.

“Hoy entregamos la primera beca para un estudiante de medicina, becas para artistas, para deportistas, para estudiantes de matrícula contratada y para estudiantes de estrato 3 que estaban por fuera de esta posibilidad de los fondos becarios del Distrito”, sostuvo.

En total, este año se invirtieron 19.341 millones de pesos en el fondo Cartagena 500 años.