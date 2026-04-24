“Es una medida desesperada”: Gobernador del Atlántico acerca de sobretasa para salvar a Air-e

Las críticas no se detienen ante la posibilidad que maneja el Gobierno Nacional de implementar una sobretasa que se cobre a los usuarios en todo el país, específicamente a aquellos que hacen parte de los estratos más altos, con el fin de recaudar fondos que sirvan para salvar a la empresa Air-e Intervenida ante la llegada de un fenómeno del niño para final de año.

En esta ocasión, quien calificó la medida como desesperada fue el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, indicando que espera que estos montos no reemplacen la inversión que debe realizar el Gobierno a la compañía que decidió intervenir.

“No sé si es una medida un poco desesperada, creo que evidentemente hay dificultades en el sector eléctrico por falta de una financiación. Esta sobretasa ojalá no se convierta en contravía precisamente de los estímulos que se le debe dar a la gente para que haga las inversiones que estamos requiriendo. Hay que pensar muy bien cómo implementarla”, dijo a los medios de comunicación en medio del encuentro de energía renovable Latam.

De hecho, el mandatario departamental criticó con vehemencia la falta de resultados de las intervenciones adelantadas por el Gobierno. De ellas dice que “pensaron que era falta de gestión local, pero se dieron cuenta que eran problemas estructurales”.



“El Gobierno Nacional ve que hay problemas estructurales, entonces cree que es falta de manejo local. Interviene y ninguna de ellas ha dado resultados. Esto quiere decir que no importa quien las maneje, no es algo de competencia, de si una administración local o nacional, al final es que la estructura del negocio no está ordenada y clara. Maneje quien maneje, el problema de fondo es la falta de financiación adecuada”, agregó.

Finalmente Verano sostuvo que nadie está preparado ante la llegada de un fenómeno del niño, pero espera que se logren los objetivos.