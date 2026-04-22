Extorsiones habrían ocasionado el cierre de más de 450 comercios de barrio en Atlántico

El fenómeno de la extorsión contra los negocios de barrio es uno que va en ascenso en el departamento del Atlántico y que solo durante 2025 generó al menos 626 denuncias, de las cuales 417 se concentraron en Barranquilla. La situación revelaría un escenario preocupante, pues se teme que más del 80 % de los comercios afectados por este flagelo no estarían reportando sus casos ante las autoridades, sino que muchas veces terminan en cierre.

De acuerdo con una denuncia presentada por el senador Pedro Flórez durante una intervención realizada ayer en la Comisión Sexta del Senado, al menos 450 comercios de barrios, entre tiendas, peluquerías, panaderías y farmacIas han cerrado en los últimos cinco años con motivo de esta crisis.

“El problema se ha agravado de manera sostenida. Entre 2020 y 2023 se contabilizaron cerca de 250 tiendas cerradas solo en Barranquilla, Malambo y Soledad, y para 2025 el número acumulado ya supera los 400 establecimientos, incluyendo restaurantes, peluquerías, farmacias, misceláneas y panaderías, en muchos casos por cobros ilegales”, afirmó el senador.

Según sus estimaciones, esta situación podría haber afectado entre 800 y 1.600 fuentes de ingreso en Barranquilla y su área metropolitana.



Ante esta crítica situación Orlando Jiménez, directivo de Undeco hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas urgentes, y reclaman la inversión de la tasa de seguridad que están aportando cada mes en el servicio de la luz.

"Necesitamos un mayor acompañamiento y que estén con nosotros ante estos momentos de crisis", indicó el directivo gremial.

Jiménez hizo referencia a un ataque que quedó registrado en cámaras de seguridad que dan cuenta del momento en que tres delincuentes que se movilizaban en una motocicleta, se bajaron del vehículo y le rociaron gasolina a la fachada de un negocio, en el municipio de Malambo, al que luego le prendieron fuego.

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En las imágenes se observa a dos hombres efectuar el ataque contra el establecimiento comercial, mientras que una mujer que iba conduciendo la moto, se encarga de graba cada detalle con un teléfono celular para dejar registro.