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Familias de siete soldados del Caribe piden respuestas por paradero de estos; iban en el Hércules

La situación tiene en zozobra a quienes dicen que, a pesar de las llamadas realizadas, no reciben respuesta de la institución.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Foto: AFP
Por: Vanessa Saldarriaga
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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