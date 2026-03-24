Familias de siete soldados del Caribe piden respuestas por paradero de estos; iban en el Hércules

En la región Caribe también hay luto por el accidente del avión Hércules, entre cuyas víctimas se contabilizan al menos cuatro fallecidos procedentes de esta zona del país, entre las 68 muertos que deja esta tragedia.

Entre estos se encuentra Jainer Navarro, procedente de Aguachica, Cesar; Carlos Elías de la Cruz, oriundo de Río Frío; Junior Pertúz Martínez, de Aracataca, y Duván Varela Mariano, de Pueblo viejo; estos últimos tres del departamento de Magdalena.

Pero también se confirmó que dos jóvenes del corregimiento de Valencia de Jesús, de Valledupar, están entre los sobrevivientes. Ellos son Julio Orozco y Luis Ángel Ochoa, quienes están bajo pronóstico reservado, luego de saltar del fuselaje antes que las llamas consumieran la estructura.

A esto también le sigue la preocupación de varias familias que aseguran no tener información sobre el paradero de sus soldados. Entre estas se encuentra la de Rafael Santos Guerra Almeida, un soldado que lleva dos años prestando servicios, quien al momento del siniestro estaba en la parte posterior del avión.



Sus familiares hacen un llamado al Ejército para que les den información sobre este.

En el caso del departamento de Córdoba hay por lo menos cuatro familias esperando por información de Luis Hernández, oriundo de San Bernardo del Viento.

Mientras tanto, en Montelíbano esperan por la llegada de Ederxander Morales; en Montería la de Arley Camilo Tordecilla y en el Sur del departamento esperan razones de Santiago Arias y Daniel Esteban Arias, dos hermanos que estaban entre los tripulantes.

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A esta lista se suma un séptimo soldado por el que piden razón en La Guajira, Alejandro José Ramírez Mejía, oriundo de Fonseca, de quien se desconoce su paradero tras haber abordado el Hércules. Justamente, él habría hablado con sus familiares antes de subir al avión.

De acuerdo con sus familiares, Ramírez, de 25 años, no ha podido ser localizado en ningún batallón y nadie les da información sobre lo que pasó con él.

Desde el Atlántico, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa manifestó su acompañamiento “con respeto, dolor y fraternidad a todos sus seres queridos”.

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Por el momento, no se confirma si entre los ocupantes había soldados oriundos de este departamento.

