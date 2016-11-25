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Héroes Fest
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Familias de siete soldados del Caribe piden respuestas por paradero de estos; iban en el Hércules
La situación tiene en zozobra a quienes dicen que, a pesar de las llamadas realizadas, no reciben respuesta de la institución.
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El Héroes Fest se celebra en Bogotá con más de 6 mil emprendedores del país
Juan Carlos Garavito, gerente de INNpulsa, firma organizadora del evento, explicó en La Nube la organización y razón de ser de este.
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Héroes Fest, un evento gratuito para cambiar el chip y pensar en grande: Innpulsa
Este festival está fundamentado en la participación, innovación y emprendimiento para transformar el futuro de Colombia.