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Blu Radio  / Héroes Fest

Héroes Fest

  • Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
    Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
    Foto: AFP
    Caribe

    Familias de siete soldados del Caribe piden respuestas por paradero de estos; iban en el Hércules

    La situación tiene en zozobra a quienes dicen que, a pesar de las llamadas realizadas, no reciben respuesta de la institución.

  • 272806_Foto Facebook: @heroesfest
    Foto Facebook: @heroesfest
    Tecnología

    El Héroes Fest se celebra en Bogotá con más de 6 mil emprendedores del país

    Juan Carlos Garavito, gerente de INNpulsa, firma organizadora del evento, explicó en La Nube la organización y razón de ser de este.

  • 272806_Foto Facebook: @heroesfest
    Foto Facebook: @heroesfest
    Bogotá

    Héroes Fest, un evento gratuito para cambiar el chip y pensar en grande: Innpulsa

    Este festival está fundamentado en la participación, innovación y emprendimiento para transformar el futuro de Colombia.

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