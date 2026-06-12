Feria ganadera 2026: Córdoba fortalece su proyección a través del turismo y las artesanías

Córdoba continúa consolidándose como un destino con gran potencial turístico, cultural y productivo gracias al trabajo articulado entre los gremios, las comunidades y la institucionalidad, así lo destacó Melisa Nieto, directora de Turismo y Artesanías de Córdoba, quien aseguró que la capacitación permanente a los sectores turístico y artesanal en los 30 municipios ha permitido proyectar al departamento en escenarios nacionales e internacionales.

La funcionaria resaltó que la participación en ferias, exposiciones y eventos especializados ha servido para mostrar la riqueza cultural, artesanal y natural de Córdoba, generando nuevas oportunidades económicas para cientos de familias.

Estas iniciativas hacen parte de la apuesta liderada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara para fortalecer el desarrollo económico y social del territorio.

Por su parte, Humberto Lora, presidente de la Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor), expresó a Yeiner Estrada Morelo de Blu radio su satisfacción por la unión demostrada por el gremio para apoyar a los pequeños productores afectados por las recientes inundaciones. El dirigente destacó las campañas de reactivación que se vienen adelantando y señaló como ejemplo la donación de vacas realizada por ganaderos del departamento para ayudar a quienes sufrieron mayores pérdidas.



Artesanías en feria ganadera. Suministrada.

Estas acciones se desarrollan en el marco de la Feria Nacional de la Ganadería, escenario que no solo exalta las tradiciones cordobesas, sino que también promueve la solidaridad, el crecimiento económico y el fortalecimiento de los diferentes sectores productivos del departamento.

Vea en video el desarrollo de la feria: