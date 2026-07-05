Girley Natacha Ordóñez fue elegida gobernadora de San Andrés en elecciones atípicas

Girley Natacha Ordóñez fue elegida este domingo como nueva gobernadora del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras imponerse en las elecciones atípicas con el respaldo del Partido Liberal y el Pacto Histórico.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Registraduría, y con el 100 % de las mesas informadas, Ordóñez obtuvo 10.874 votos, equivalentes al 64,01 % de los votos, consolidando una amplia ventaja sobre el resto de los candidatos que participaron en la contienda.

En el segundo lugar se ubicó Rómulo Areiza Taylor, quien alcanzó 2.162 votos, correspondientes al 13,54 % del total contabilizado.

Elección atípica de gobernador📍San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Boletín no. 1 pic.twitter.com/CvnxUMkAgr — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) July 5, 2026

La jornada electoral también estuvo marcada por una alta abstención. Según el consolidado oficial, cerca del 70 % de los ciudadanos habilitados para votar no acudieron a las urnas, un dato que refleja una baja participación en estos comicios extraordinarios.



La candidata respaldada por el Partido Liberal y el Pacto Histórico consiguió más de diez mil votos, suficiente para imponerse con una diferencia considerable sobre su principal contendiente.

Resultados oficiales

Con el 100 % de las mesas informadas, los resultados fueron los siguientes:



Girley Natacha Ordóñez: 10.874 votos (64,01 %).

Rómulo Areiza Taylor: 2.162 votos (13,54 %).