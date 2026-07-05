Defensoría del Pueblo alerta hechos violentos perpetrados por el ELN en ocho departamentos

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la serie de hechos de violencia e intimidación registrados en diferentes regiones del país y que atribuye al ELN, en el contexto de la conmemoración del aniversario número 62 de esa guerrilla.

De acuerdo con la entidad, durante los últimos días se reportaron hostigamientos armados, ataques con explosivos, instalación de banderas y símbolos alusivos al grupo ilegal, así como hechos que generaron temor entre la población civil en los departamentos de Risaralda, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Nariño y Guainía.

Entre los hechos reportados se encuentran ataques contra la estación de Policía y el batallón en San José del Palmar, Risaralda, además de hostigamientos en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, donde un uniformado resultó herido y se registraron daños en la infraestructura policial. También fueron instaladas banderas y otros elementos alusivos al ELN en Pereira y Dosquebradas.

ELN. Suministrada.

En Chocó, la Defensoría informó que la estación de Policía del municipio de Tadó fue atacada con drones cargados con explosivos.



La entidad también alertó sobre el desplazamiento masivo de cerca de 70 familias, equivalentes a más de 200 personas, de la comunidad de San Antonio de Gurunendy, en López de Micay, Cauca. Según la Defensoría, esta situación requiere atención humanitaria urgente y medidas inmediatas de protección.

Asimismo, indicó que fueron instaladas banderas alusivas al ELN en Guaitarilla, Nariño, se reportaron marcas relacionadas con ese grupo armado en Guainía y se verificó la instalación de banderas en el municipio de Sácama, Casanare, donde las autoridades descartaron posteriormente la presencia de artefactos explosivos.

Otro de los hechos ocurrió en Cali, donde una granada fue lanzada contra las instalaciones del CAI de Alfonso López. El artefacto no detonó y las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables.

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En Arauca, la Defensoría aseguró que durante los últimos días se han registrado homicidios selectivos en los municipios de Saravena, Tame y Arauquita, una situación que, según la entidad, agrava la crisis humanitaria que enfrenta ese departamento.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó los hechos de violencia e intimidación atribuidos al ELN y reiteró que la población civil no puede seguir siendo afectada por las acciones de los grupos armados ilegales.

Violencia e intimidación del ELN en varias regiones del país. https://t.co/DX4aQuoLKd — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) July 5, 2026

La Defensoría advirtió que estos hechos constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, debido a que generan zozobra entre las comunidades y ponen en riesgo la vida e integridad de los civiles.

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En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección, garantizar atención humanitaria inmediata a las comunidades afectadas y mantener una presencia institucional integral en los territorios donde persisten las amenazas.