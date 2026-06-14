Hospital de Cartagena solicita trasladar a todos sus pacientes por crisis financiera

Se agudiza la crisis financiera del Nuevo Hospital de Bocagrande, en la ciudad de Cartagena, que a través de una comunicación dirigida a autoridades de salud, órganos de control y EPS, pidió el traslado de 20 pacientes que se encontraban en sus instalaciones.

En la carta dirigida a las EPS Coosalud, Salud Total y la Nueva EPS, el hospital explica que enfrenta una “severa crisis de liquidez” derivada de la falta de pagos, y que no cuentan con recursos para adquirir siquiera medicamentos, insumos médicos y materiales de curación.

“Pese a los innumerables requerimientos realizados a las entidades responsables de pago, a las mesas de trabajo adelantadas y a los constantes llamados de auxilio efectuados por esta institución, la realidad es que hoy el hospital enfrenta una severa crisis de liquidez derivada, entre otros factores, de la insuficiencia de pagos y de la ausencia de una programación efectiva de recursos que permita garantizar la continuidad de la operación”, señalan.

Cuarto UCI en hospital Foto: referencia, Flow

En el documento, con fecha del 10 de junio, pero que se conoció en las ultimas horas, el centro hospitalario indica también que por cuenta de la falta de pago a los trabajadores estos anunciaron el cese de actividades a partir del 11 de este mismo mes.



“A ello se suma la delicada situación laboral derivada de las obligaciones económicas pendientes con nuestros colaboradores, quienes han manifestado la decisión de cesar actividades a partir del día once (11) de junio de 2026, circunstancia que reduce significativamente nuestra capacidad operativa y compromete la continuidad de múltiples procesos asistenciales”, agregaron.

Los trabajadores por su parte, quienes vienen denunciando con protestas la falta de pagos desde el mes de marzo, relataron que durante todo el año no han recibido salarios, ni pagos de seguridad social, entre otros.

“No tenemos seguridad social, no tenemos ARL, no tenemos los pagos de la pensión, sin contar con las necesidades propias de tu casa, hasta de la canasta familiar, porque si vas a trabajar, no tienes para comer y tienes para comer, no tienes para el transporte. O sea, historias hay múltiples de toda la situación que esto ha generado en nuestros hogares. Porque no es solo el paciente, es también el cuidador, el que tiene la dificultad”, contó a BLU Radio una trabajadora del hospital que prefirió mantener su nombre bajo reserva.

FOTO: Unidad UCI en Bucaramanga- suministrada por Gobernación de Santander

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En medio de la incertidumbre, los más de 50 trabajadores hicieron un llamado a las entidades nacionales, distritales y a los órganos de control a buscar una solución que evite el cierre del hospital.

“Confiamos en que el martes haya alguna buena respuesta, pero porque todos estamos, independientemente, de la incertidumbre todos tenemos fe y confianza que la situación va mejorar. Porque esto no solo nos afecta a nosotros, porque es nuestra lugar de trabajo es como nuestra segunda casa, también afecta a las personas que viven en la zona insular, que no tienen un centro hospitalario que los atienda, y al sector turístico en general porque este es hospital al que acuden muchas personas en medio de emergencia en Bocagrande, Castillogrande, el centro histórico, entonces nosotros confiamos en que haya una solución pronto”, relató la profesional de la salud.

BLU Radio conoció que de los 20 pacientes que habían solicitando traslado, solo están pendientes cuatro, que siguen en las instalaciones del hospital.