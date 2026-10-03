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Incendio por cortocircuito afecta al colegio Dolores María Ucrós de Soledad

La alcaldía del municipio confirmó que la conflagración se originó en el paraninfo. Señaló que los daños son “considerables”.

Incendio en colegio de Soledad
Así quedó el paraninfo de la Institución Educativa Dolores María Ucrós.
Cortesía Alcaldía de Soledad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Un incendio que se presentó en la mañana de este sábado consumió parte de la estructura del colegio Dolores María Ucrós, en Soledad. Según informó la Alcaldía del municipio, un corto circuito generó las llamas en la institución educativa.

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En el barrio San Antonio de Soledad, donde está ubicado el colegio, se generó conmoción entre muchos de sus habitantes por la conflagración que comenzó a ser percibida a eso de las 7:20 de la mañana.

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Una máquina del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Soledad, en coordinación con la Oficina de Riesgos y Atención de Desastres de la Alcaldía, atendieron la emergencia, que ya está controlada y por fortuna no dejó personas afectadas.

La administración municipal informó que, al parecer, "un cortocircuito que se generó en el paraninfo" de la institución, causó el incendio que consumió estructuralmente esa parte del colegio, generando daños considerables.

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, manifestó a través de la oficina de comunicaciones que realizará una visita de inspección al colegio para establecer qué medidas tomará su administración para permitir rápidamente la recuperación del tradicional escenario educativo donde estudian cientos de niños y jóvenes soledeños.

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