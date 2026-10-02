Presidente De La Espriella promete buscar recursos para la intervención de Caregato, en La Mojana

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que buscará los recursos necesarios para solucionar la situación de Caregato, en La Mojana, en el departamento de Sucre, el cual ha sido uno de los problemas más críticos con los que ha vivido la población desde hace varios años.

El anuncio fue hecho durante su visita a Sucre, luego de un consejo de seguridad en el departamento, donde el mandatario aseguró que se comprometió durante la campaña presidencial a buscar una solución para la problemática que afecta a las comunidades de esta región.

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“Me comprometí en campaña a eso y lo voy a cumplir. Caregato, vamos a articular a las entidades responsables y voy a designar un gerente encargado solo de Caregato para que me resuelva ese problema”, afirmó De La Espriella.

El presidente también aseguró que buscará financiación a través de diferentes fuentes, incluida la cooperación internacional.



“Voy a buscar la plata, lo que haya que hacer, cooperación internacional, pero de que la encuentro, la encuentro como que me llamo Abelardo De La Espriella, porque la gente no puede seguir esperando, y dependiendo de que suba o no el nivel del agua”, manifestó.

De acuerdo con el mandatario, las comunidades de La Mojana no pueden continuar dependiendo de las variaciones en el nivel del agua y de las condiciones de Caregato.

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De La Espriella afirmó que espera regresar a la zona para inaugurar las obras que permitan solucionar de manera definitiva el problema.

“Fui en campaña y, con la ayuda de Dios, voy a volver a Caregato a inaugurar la obra que, de una buena vez, resuelva ese problema que tanto afecta a los lugareños de la Mojana”, aseguró.

Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia - Joel González

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Anuncios de seguridad para Sucre

Durante su visita al departamento, el presidente encabezó el consejo de seguridad en Coveñas. Tras el término de la reunión, el mandatario anunció un plan especial contra la delincuencia común y los grupos dedicados al narcotráfico.

De La Espriella aseguró que se reforzarán las condiciones de seguridad para los alcaldes y las autoridades locales, especialmente para quienes han recibido amenazas por ejercer sus funciones.

“Vamos a reforzar las condiciones de seguridad de nuestros alcaldes y autoridades locales, especialmente de quienes enfrentan amenazas por ejercer la autoridad y defender los intereses de sus municipios, de sus pobladores”, señaló.

La Mojana Foto: MinAmbiente

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Recursos para afectados por el Frente Frío

De La Espriella también anunció que Sucre contará con $140.000 millones para continuar con la atención a los afectados por el frente frío registrado en febrero y avanzar en obras de la región. Según el mandatario, entre agosto y septiembre se terminaron 292 mejoramientos de vivienda, se certificaron 163 y se iniciaron otros 127. Además, se asignaron 47 nuevos subsidios.

En materia educativa, anunció una inversión de $884 millones para mejorar 38 sedes educativas, con una población beneficiaria estimada de 8.447 estudiantes. También se contemplan recursos para mobiliario escolar en 49 sedes.

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Dentro de los anuncios para el departamento, el presidente indicó que la terminación del aeropuerto de Tolú y el mejoramiento de los aeropuertos Las Brujas y Corozal serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Para enfrentar la erosión costera, que afecta a varios municipios del litoral Caribe, entre ellos Sucre, anunció además una convocatoria por $230.000 millones provenientes de regalías ambientales, con la que se busca avanzar en obras para atender esta problemática.

Además, confirmó el apoyo del Gobierno Nacional a Sucre para la preparación de los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, en donde anunció que el Ministerio del Deporte destinará $40.000 millones para infraestructura deportiva y obras en Tolú y Sincelejo.