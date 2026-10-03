Más de 80 mil vehículos se movilizarán en Atlántico en semana de receso escolar

En el Atlántico, las autoridades proyectan que se movilicen más de 80.000 vehículos por las vías del departamento durante la semana de receso escolar. En esa línea, desde la Terminal de Transportes de Barranquilla ya se reporta un incremento del 10 % en la venta de tiquetes.

Precisamente, ante el incremento del flujo vehicular, la capitana Lisbeth Herrera Vargas, jefe de la Policía de Tránsito en el Atlántico, destaca que la institución dispuso de varios puestos de control sobre los principales corredores viales, como la Vía al Mar, La Cordialidad y la Circunvalar.

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La oficial también entregó algunas recomendaciones a los conductores, como evitar el consumo de alcohol.

“La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico, despliega todas sus capacidades institucionales para acompañar a las familias durante el inicio de esta semana de receso escolar. Hacemos un llamado a respetar los límites de velocidad, conservar la distancia y evitar adelantar en sitios prohibidos”.



Asimismo, el coronel Rubén Darío Berrío Buitrago, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invitó a todos los viajeros a disfrutar de esta semana de receso con responsabilidad, respetando las normas de tránsito y adoptando comportamientos seguros en las vías.

En la Terminal de Transportes esperan más de 20.000 personas por día

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Los estudiantes en el Caribe ya están en “modo vacaciones” y muchas familias aprovechan estos días de descanso para salir de la ciudad y buscar otros destinos. En esa medida, la Terminal de Transportes de Barranquilla proyecta un aumento en el movimiento de pasajeros, pasando de 550 a 650 despachos de buses diarios.

Jorge Mario Camargo, gerente de la Terminal, detalló que durante esta temporada esperan movilizar unas 200.000 personas que buscan destinos de playa como Santa Marta, Cartagena y Riohacha, mientras que otras buscan viajar a ciudades en el interior del país, como Bucaramanga y Medellín.

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“Esperamos alcanzar una cifra promedio en esta semana de unos 650 a 670 despachos, que en términos de movilización de pasajeros implica unas 20.000 personas entrando y saliendo de la terminal diariamente”, detalló Camargo.

Hay que resaltar que la temporada de receso también representa un impulso para el turismo en municipios como Puerto Colombia, en el Atlántico, donde las autoridades proyectan la llegada de unos 15.000 visitantes. Allí, la semana coincide con el Festival del Camarón, que ofrecerá platos preparados por matronas de la zona, además de una muestra de artesanos de Galapa y Usiacurí.

