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Primicia

Indignación en Valledupar por caravana con banderas nazis: esto se sabe

Aunque inicialmente se pensó que era una polémica de tinte político, Blu Radio conoció que, en realidad, fue producto del triunfo de un campeonato aficionado de un equipo en Valledupar.

Nazis Valledupar.png
Así fue la caravana realizada por los jugadores del equipo en Valledupar.
Foto: redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026
Editado por: José Palma

Total rechazo despertaron en Valledupar los videos que se viralizaron por las redes sociales este martes en los que se puede apreciar una caravana de cinco vehículos tipo Jeep Willys, en la que al menos 15 personas ondeaban banderas nazis, en lo apuntaba a ser una apología al líder Adolf Hitler y su violento régimen alemán.

Aunque inicialmente se pensó que era una polémica de tinte político, Blu Radio conoció en primicia luego de varias indagaciones que, en realidad, el recorrido fue producto del triunfo de un campeonato aficionado de un equipo en Valledupar llamado Jairo Hoyos.

Su propietario, que lleva ese mismo nombre (Jairo Hoyos), salió a aclarar que los hechos en realidad sucedieron en el mes de mayo y según su testimonio, no tenían intenciones de despertar dolores del pasado.

“Un día antes del encuentro me estaba viendo un capítulo del Chapulín Colorado en el que estaban haciendo la parodia de Adolf Hitler. Eso me llamó la atención y me motivé para hacerlo. Llamé a un amigo para que me ayudara a realizar ese disfraz pero sin mala intención, sin ánimo de ofender o de pronto herir susceptibilidades. En mi consideración, fue algo muy sano y con el propósito ir a la cancha para hacer deporte. Íbamos a jugar una final. Fue todo lo que sucedió”, declaró a Blu Radio.

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Precisamente, esa final fue ganada por un marcador de 3-1 sobre Hi School FC. Y en otros videos de redes se puede ver a Jairo con un conjunto de militar cuerpo completo, bigote y hasta corte de cabello similares a los del dictador alemán Adolf Hitler.

Desde la Alcaldía de Valledupar dieron a conocer desde un inicio que la caravana, adelantada sobre la calle 12 en cercanías al barrio Sicarare, en la capital del Cesar, nació de forma espontánea a los ocupantes de esos vehículos, y que no fue ni autorizada ni vigilada por ellos. Además, rechazaron que haya actos cuyo discurso lleve consigo odio, segregación o pretenda revivir dolores.

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