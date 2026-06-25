Instalan punto de acopio de ayudas en Barranquilla para víctimas de terremotos en Venezuela

Mientras cientos de familias en Venezuela siguen padeciendo los estragos causados por los terremotos, organizaciones de migrantes venezolanos que están en Barranquilla junto con la Alcaldía Distrital iniciaron la coordinación de ayudas humanitarias.

El alcalde Alejandro Char pidió la ayuda a todos los barranquilleros para apoyar a las familias venezolanas llevando agua, alimentos no perecederos, insumos médicos, ropa, abrigos y colchonetas al centro de acopio que está ubicado en la carrera 43 con calle 6 en el sector de Barranquillita entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

“Se va a requerir muchos insumos médicos, alimentos, medicinas, sábanas, enseres domésticos para poder de alguna manera atender esta crisis que hoy tiene a cientos de miles de familias en vilo”, expresó Juan Carlos Viloria, vicepresidente de la organización venezolanos en Barranquilla.

Los líderes venezolanos también están promoviendo la difusión de la página web desaparecidosterremotovenezuela.com o hazlohoy.org en las que ciudadanos pueden reportar los datos y las fotos de las personas que no han logrado ser ubicadas y ayudar a orientar a las autoridades en la búsqueda.



Además de las donaciones, hacen un llamado a profesionales de diferentes carreras y voluntarios que deseen sumarse a las labores humanitarias. Aún no se ha establecido de qué forman van a ser trasladadas las ayudas al vecino país.