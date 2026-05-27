Inversión y desmonte del antiguo Pumarejo, los pedidos del Puerto de B/quilla al próximo Gobierno

A pocos días de las elecciones presidenciales para el período 2026–2030, la Asociación Portuaria y de Transporte Fluvial del Atlántico, hizo un llamado al nuevo Gobierno nacional para que priorice inversiones estratégicas cercanas a $1,4 billones durante el próximo mandato, orientadas a fortalecer la competitividad portuaria del país y consolidar la navegabilidad del Río Magdalena.

Dentro de las prioridades planteadas al próximo Gobierno, Asoportuaria enfatizó que se requieren dos grandes inversiones estructurales para garantizar la competitividad logística del país. Una de ellas tiene que ver con la inversión de $900.000 millones para ejecutar obras hidráulicas entre Bocas de Ceniza y Barrancabermeja, esto con el objetivo de reducir la dependencia del dragado y asegurar mejores condiciones de navegabilidad a largo plazo.

La otra gran inversión sería por unos $500.000 millones para garantizar la continuidad del dragado en todo el río Magdalena durante el próximo cuatrienio, permitiendo mantener condiciones operativas estables y competitivas para la zona portuaria de Barranquilla.

“El sector portuario y su correcto desempeño son transversales a toda la actividad económica del país. Permiten que se movilicen anualmente cerca de 180 millones de toneladas, generan más de 280,000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, aportan a las arcas públicas alrededor de $600,000 millones de pesos entre contraprestaciones e impuestos, y tienen un gran impacto social en las regiones. El modelo portuario en Colombia es referente internacional, luego de 35 años de transformación, modernización y avance en eficiencias operativas, sin que implique inversiones por parte del Estado”, escribieron en un comunicado”



“Por su parte, la navegabilidad del Río Magdalena permite avanzar en competitividad, complementando otros modos de transporte y permitiendo el movimiento de mercancías estratégicas de manera más eficiente y reduciendo el impacto ambiental”, agregaron.

También solicitó priorizar la deconstrucción del antiguo puente Laureano Gómez, también conocido como el viejo Puente Pumarejo, a fin de que se pueda dinamizar la actividad fluvial, industrial, comercial y turística en municipios ribereños del Atlántico y Magdalena.

Trabajar en la profundización del canal de acceso de Barranquilla, a fin de que permita avanzar hacia unas condiciones más competitivas, es otra de las peticiones que hace el gremio al nuevo Gobierno para asegurar el crecimiento industrial del Atlántico.

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Si bien Asoportuaria señaló que, varios de estos proyectos deberán incorporarse al próximo Plan Nacional de Desarrollo y a su respectivo Plan Plurianual de Inversiones, su ejecución dependerá principalmente de la voluntad política del nuevo Gobierno.