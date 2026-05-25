MinTransporte lanza críticas por la no demolición del viejo puente Pumarejo

La demolición del viejo puente Pumarejo, que aún se alza sobre el río Magdalena a un costado de la megaestructura inaugurada en 2019, sigue siendo una tarea pendiente a la que no se le ve fecha de materialización por la multimillonaria inversión que ello requiere.

Al ser consultada una vez más sobre esta necesaria y urgente demolición, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lanzó críticas a los Gobiernos anteriores por no cumplir con este proceso y dejarle ese "chicharrón" al Gobierno actual.

La funcionaria aseguró que esa demolición debía estar contemplada y garantizada en el contrato de construcción del nuevo puente, pero que ahora no queda otra opción, sino buscar la financiación correspondiente para poderlo demoler.

"Esa demolición ha debido ir de la mano de la construcción del otro puente, porque uno no puede resolver un problema, dejar otro y esperar a que lo resuelvan los que vienen. Es que a este sector lo dejaron con demasiados chicharrones", criticó la funcionaria.



"En todo caso se están evaluando alternativas de financiación y habrá que revisar si se hace o no por fases", agregó.

La deconstrucción del viejo puente Pumarejo costaría alrededor de 146.000 millones de pesos, según las estimaciones previas que ha indicado la ministra de Transporte, quien ahora sugiere un Conpes para garantizar dichos recursos.

Como se recordará, la demolición de la vieja estructura es clave para garantizar el paso de grandes embarcaciones por debajo del nuevo puente, teniendo en cuenta que este fue uno de los principales motivos por los que se decidió levantar una nueva construcción. Ha dicho la Contraloría que no cumplir con este propósito ha convertido al nuevo Pumarejo en un elefante blanco.