Concejo de Barranquilla rechaza demoras para el desmonte del antiguo puente Pumarejo

En Barranquilla se pierde la paciencia debido al antiguo puente Pumarejo, cuyo desmonte se debió dar hace cinco años y hoy impide que barcos de mayor calado ingresen al puerto de esta ciudad; lo que, según el concejo municipal, evidencia la falta de gestión tanto del Distrito como del Gobierno Nacional.

Así como la Contraloría lo dijo recientemente, el concejal Estefanel Gutiérrez alertó que la obra va rumbo a ser un elefante blanco y además representa riesgos por su deterioro.

“Hoy no solamente está frenando el desarrollo, se está cayendo a pedazos. Estamos tirando a la basura casi 800.000 millones de pesos que no cumplen ninguna función. ¿Qué más tenemos que esperar? Estamos viendo en nuestras narices como buques de mayor calado se están yendo a otros puertos vecinos y facturando, dejando la plática allá; simplemente porque el antiguo puente Pumarejo no permite que buques de mayor calado entren al puerto de Barranquilla”, dijo inicialmente.

Del mismo modo, Gutiérrez arremetió contra la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien habló de una inversión de 146.000 millones de pesos para iniciar el proceso desde el 2026, pese a que esa suma no fue asignada en el presupuesto general del país.



A un lado del nuevo puente Pumarejo se halla la vieja estructura, impidiendo el paso de grandes embarcaciones por el río Magdalena. Cortesía

“Está frenando el desarrollo de la ciudad de Barranquilla (la ministra María Fernanda Rojas). Cada ministro de turno nos dice que el puente lo van a tumbar en dos meses, en tres meses y hace aproximadamente cuatro semanas salió a decir, aquí mismo, que en el año 2026. No sea embustera, que no sea mentirosa, porque revisamos el presupuesto de la nación y no existe un solo peso para desmontar el puente Pumarejo”, alegó.

“Me da vergüenza que el Gobierno nacional solo nos preste atención cuando quiere colocarnos una valorización, como la de la vía al Mar, pero que nunca nos preste atención para ayudarnos a desarrollarnos”, alcanzó a decir.

Para el Concejo de Barranquilla la deconstrucción de este puente generaría doblar las cifras del Puerto, el cual hoy genera más de 25.000 empleos directos y alrededor de 100.000 indirectos.

Finalmente, Gutiérrez reiteró que la permanencia del viejo puente representa no solo una deuda con la infraestructura, sino también una deuda con la gente, al impedir la recuperación de un espacio vital para el desarrollo urbano y económico del departamento del Atlántico.