Desmonte del viejo puente Pumarejo comenzaría en 2026: proceso tardaría cinco años

Con una inversión que esta vez fue estimada en 146.000 millones de pesos por parte de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se llevaría a cabo a partir del 2026 la anhelada de deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, cuyo proceso requeriría ser desarrollado por etapas debido a su envergadura.

"Hay una proyección de inversiones planteada a varios años, porque imagínense que hacer ese procedimiento es bastante caro, así que toca dividirlo en aproximadamente 5 años e ir haciéndolo por fases, arrancando el próximo año", anunció la misma ministra en su reciente visita a Barranquilla, al tiempo que dejó claro que se mantiene la idea de solo retirar la parte central del viejo puente para sacarle provecho a los extremos de la estructura.

Rojas aseguró que el próximo 20 de noviembre estará de regreso en Barranquilla para asistir a un evento de Asoportuaria y que espera aprovechar la ocasión para hacer una visita en el antiguo puente que permita establecer el paso a paso de cómo sería la intervención durante los próximos cinco años.



Recursos para mantenimiento del río

Desde Barranquilla, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que para la vigencia 2026 se invertirán $248.633 millones en la navegabilidad del río Magdalena, a través de un dragado permanente que permita garantizar sus óptimas condiciones y consolidarlo como el gran corredor fluvial del país.

Según el Gobierno, con estos recursos, de los cuales el 83 % son aportados por la Nación, se busca proteger la operación portuaria y fluvial, reducir riesgos de cierre y defender la economía de los territorios conectados por el principal afluente del país.



"El río Magdalena volvió a ser prioridad nacional. Con esta inversión aseguramos su navegabilidad, protegemos el empleo portuario y respaldamos la competitividad del Caribe. Nuestro compromiso es garantizar un río vivo, útil y permanente para la economía y las comunidades que dependen de él", afirmó la ministra.

La funcionaria detalló que $116.257 millones se destinarán al canal de acceso al puerto de Barranquilla; $40.853 millones serán para el canal navegable Barrancabermeja–Barranquilla y $14.500 millones, para el Brazo de Mompox; así como partidas adicionales para seguimiento ambiental, seguridad fluvial, dragado, equipos y operación continua del río.