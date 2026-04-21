Juzgado de Barranquilla ordena libertad condicional para el polémico empresario Carlos Mattos

El empresario Carlos Mattos, quien por muchos años manejó la representación de la marca Hyundai en Colombia, podría quedar libre en las próximas horas, luego de que el juzgado sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla concediera libertad condicional.

La decisión fue emitida el pasado 20 de abril y notificada al Inpec este martes, con el objeto de que se disponga de su libertad, a menos que tenga pendiente algún otro requerimiento por parte de otra autoridad.

Según conoció Blu Radio, la decisión fue soportada en que Mattos ya cumplió 3/5 partes de su condena, tasada en 9 años, 5 meses y diez días, teniendo en cuenta que en noviembre de 2021 empezó a contabilizarse su periodo de reclusión.

Ante esto, desde el Instituto Penitenciario de Colombia están evaluando si no existe otro requerimiento vigente contra él, teniendo en cuenta que en paralelo también se le adelanta un proceso por sus polémicas salidas de la cárcel 'La Picota' de Bogotá, que involucró el uso de camionetas de la institución para que el recluso se trasladara hasta su oficina a despachar, mientras decía que estaba en citas médicas.



Por esto se encuentra enfrentando un proceso por peculado por uso, cohecho y prevaricato por omisión, siendo que en febrero pasado le fue negado un principio de oportunidad que buscaba firmar con la Fiscalía, por lo que tuvieron que seguir las actuaciones en su contra por estas salidas irregulares.

Sobre la condena vigente es importante decir que esta fue emitida por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo, a título de autor y determinador, y daño informático agravado, en calidad de determinador.

Esta condena la empezó a pagar en noviembre de 2021, luego de ser extraditado a Colombia, tras permanecer por varios años en España mientras era señalado e investigado por presuntos sobornos a funcionarios de la rama judicial. Lo anterior, para estaría relacionado con maniobras para influir en el proceso que se adelantaba para definir quién se quedaba con la representación de Hyundai en Colombia.

