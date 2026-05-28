“La corrupción es un mal cultural”: Mineducación sobre polémicas declaraciones de Aida Quilcué

Un choque de opiniones se produjo este jueves desde el megacolegio de la urbanización Villa Olímpica en Atlántico entre el ministro de Educación y la candidata vicepresidencial Aida Quilcué, ya que Daniel Rojas reaccionó ante las declaraciones de la aspirante en las que señalaba a los estudiantes de las mejores universidades, catalogando que solo han aprendido a robar.

“Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo”, fueron las palabras de Quilcué esta semana en medio de un discurso.

Respuesta del ministro Rojas

El ministro Daniel Rojas dijo que no puede compartir esta idea:



“Creo que la corrupción es un mal cultural, el cual se expresa en diversos escenarios y no exclusivamente en los estudiantes de las universidades públicas ni de las universidades privadas. No hay que hacer ningún tipo de generalización”, dijo a los micrófonos de Blu Radio.

Además, Rojas indicó que lo que hay que hacer es trabajar para erradicarla de todos los escenarios posibles.

Es importante recordar que en la mañana de este jueves, la candidata Quilcué volvió a referirse por las redes sociales a estas polémicas declaraciones, ante lo que explicó que no se refería a los jóvenes, sino a la “clase política tradicional que ha gobernado Colombia por más de 230 años”.

Publicidad

“Quienes hoy me juzgan son los mismos que más daño le han hecho a este país; los politiqueros de siempre. Durante todos estos meses me he referido a la clase política tradicional que ha gobernado Colombia por más de 230 años, aquella que estudió en las mejores universidades, pero que lo único que aprendió fue a robar, profundizar la exclusión y condenar al pueblo al olvido estructural. Y esa es una realidad que no se puede esconder. ¿Quién dijo que me refería a los jóvenes? Siempre he respaldado y resaltado su lucha por la educación superior”, escribió.