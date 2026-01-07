En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / La LOA de Baranoa será este sábado a las 8:00 de la noche y se verá por Telecaribe

La LOA de Baranoa será este sábado a las 8:00 de la noche y se verá por Telecaribe

El municipio espera a los visitantes para conmemorar los 148 años de este patrimonio del Atlántico. Efectos especiales y más cercanía con el público, son algunas de sus novedades.

