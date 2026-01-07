La LOA de Baranoa será este sábado a las 8:00 de la noche y se verá por Telecaribe

Todo está listo para ver la llegada de Gaspar, Melchor y Baltazar al pesebre del niño Jesús en la LOA de los Santos Reyes en Baranoa.

Para esta edición número 148 de este patrimonio cultural del departamento del Atlántico, la alcaldía dispuso de 4.000 sillas que estarán ubicadas en la Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín.

El alcalde Edinson Palma también adelantó otros detalles de lo que se podrá ver este sábado.

Esta edición, que la hemos llamado para la historia, le damos la oportunidad a personas con alguna discapacidad para que hagan parte de los actores del elenco.



De igual forma, los actores estarán muy cerca del público. Todas las personas que quieran disfrutar de este evento de manera gratuita. La LOA sin lugar a dudas refuerza nuestra identidad, nuestra cultura”, dijo el alcalde

Además de la inclusión a personas con alguna discapacidad entre los 45 artistas en escena que se están preparando hace más de cuatro meses, también se podrán apreciar efectos especiales y sonoros en un escenario moderno y envolvente de 340 metros cuadrados, con pasarelas y 67 metros de pantallas digitales, intérpretes de lengua de señas, una zona de fácil acceso a personas con dificultades de movilidad, y a los que no puedan asistir, el canal regional Telecaribe transmitirá el evento.

El equipo general está formado por más de 60 personas dedicadas a escenografía, vestuario, maquillaje, artes plásticas, artesanías y logística.

Publicidad

La alcaldía informó que, al finalizar la LOA, se presentará el espectáculo cultural Memoria del Corazón Alegre del Atlántico, que reúne a artistas de Baranoa en teatro, danza y música para el deleite de los asistentes.