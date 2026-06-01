¿La Mojana le pasó factura al Gobierno en las urnas por crisis de 'caregato'?

En la subregión de La Mojana, la prolongada emergencia por la ruptura del boquete de 'caregato' que ya cumple 4 años y 10 meses, parece haber dejado su rastro en las urnas este domingo.

Allí, donde hace cuatro años, seis de los 11 municipios de la zona se movilizaron a favor de Gustavo Petro, en un respaldo amplio a lo que parecía una alternativa, ahora se volcó en un crecimiento significativo de la derecha, lo que abre interrogantes por un posible voto castigo.

El cambio numérico implicó la pérdida del dominio en dos municipios, donde la derecha se impuso, pasando a tener el voto a favor de siete municipios de esta zona.

Aunque Cepeda logró mejorar los porcentajes que Gustavo Petro había obtenido en estas poblaciones, los números favorecieron más a la derecha, con un crecimiento que podría reflejar el descontento de quienes siguen viendo su territorio bajo las aguas del río Cauca.



Por ejemplo, en municipios como Guaranda, Sucre, el respaldo al sector conservador pasó de 39,3% en 2022 a 60% en 2026. En Nechí, Antioquia, el salto fue de 31,8% a 50,9%, mientras que en Ayapel, Córdoba, pasó de 33,3% a 47,7%. Justamente, estos dos municipios los que revirtieron la tendencia y le dieron mayorías a de la Espriella.

La tendencia también se reflejó en Achí, Bolívar, donde Abelardo de la Espriella alcanzó el 58,8 % de los votos. Entre tanto, en Majagual y Sucre Sucre, dos de los municipios más afectados por las inundaciones, este escenario no fue la excepción, pues allí también el candidato de derecha también logró imponerse.

En resumen, la izquierda logró sacar un importante número de votos en la zona, pero dejó de tener el predominio que exhibió hace cuatro años, al perder terreno frente a la derecha. Un resultado que podría estar ligado al descontento de quienes viven en un territorio donde no dejó de llover sobre mojado durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

