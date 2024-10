Largas filas para cobrar subsidios de Renta Ciudadana y devolución del IVA en Barranquilla

En Barranquilla volvieron las interminables filas para reclamar los subsidios de Renta Ciudadana y devolución del IVA. A pesar de que se estipuló un pico y cédula para los primeros días del mes, los beneficiados están tardando hasta 12 horas en cola para conseguir apenas un turno o ficha para ingresar al punto de pago.

"Estoy desde las 5:00 de la mañana y me tocó el turno 200, llevo 12 horas aquí sin comer y sin tomarme ni un poquito de agua", expresó Estefany Díaz.

En la fila hay madres cabezas de hogar, embarazadas o con niños en brazos, también adultos mayores como Manuel Guerrero, un albañil de 64 años que después de 10 horas aún no conseguía entrar al punto de pago.

"Trabajo fuerte, pero prefiero estar en la albañilería, que estar todo el día de pie aquí, porque si uno se sienta, le roban el puesto", agregó.

#VideoBLU Hasta 12 horas tienen que esperar los beneficiarios de Renta Ciudadana en Barranquilla para reclamar sus subsidios. Hay molestia porque, además de las largas y demoradas filas, al final del día hay quienes ni siquiera alcanzan a cobrar pic.twitter.com/EwLsldvHkH — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 1, 2024

Prosperidad Social responde

Desde el Departamento de Prosperidad Social y el Banco Agrario, como pagadores de estos subsidios , aclaran que los pagos seguirán ejecutándose hasta el 29 de octubre y que, inclusive, hay quienes pueden seguir obteniendo el giro a través de la billetera digital Bico que está habilitada para estos casos.

Rigail Romero, director de Prosperidad Social en el Atlántico, explicó que en Barranquilla fueron habilitados dos operadores para estos pagos: Reval, para cédulas pares, y Efecty, para cédulas impares.

Precisó que en Reval, donde se registraron largas filas, se están atendiendo 800 personas por día, pero quienes no alcancen a cobrar, podrán regresar después.

"Esas largas filas no debieron ser, pero nosotros podemos entender que esos 144.000 beneficiados que hay en el departamento están con la ansiedad de obtener los recursos. Así que le pedimos a la ciudadanía que tengan un poquito de paciencia para que no pierdan el tiempo y no se expongan al clima ni a los amigos de lo ajeno", aconsejó el director.

En Efecty se habilitará el pago sin pico y cédula a partir del 9 de octubre. Sin embargo, lo más importante es que los beneficiarios ingresen al botón de “consulta pagos” de la página web del Banco Agrario antes de ir a cobrar.