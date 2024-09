Gasnova: “Sin subsidios, familias estratos 1 y 2 tendrían que volver a cocinar con leña”

La Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) lanzó una alerta que afecta a más de un millón de familias colombianas pertenecientes a los estratos 1 y 2. Según Alejandro Martínez, presidente de la entidad, la falta de subsidios para la compra de gas licuado de petróleo (GLP), comúnmente conocido como gas propano en cilindros, podría obligar a estas familias a volver a cocinar con leña, lo que no solo generaría problemas de deforestación , sino también graves consecuencias para la salud.

Falta de recursos en el presupuesto

En una entrevista concedida a Néstor Morales en Mañanas Blu, Alejandro Martínez explicó la situación crítica que enfrentan estas familias debido a la falta de recursos en el Presupuesto General de la Nación para el año 2024.

“En el presupuesto no se apropiaron los recursos suficientes para pagar los subsidios desde agosto hasta diciembre de este año”, afirmó Martínez, quien destacó, además que, desde marzo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado los reembolsos correspondientes a los subsidios ya otorgados.

La situación es doblemente alarmante, ya que estos subsidios son esenciales para que las familias de bajos recursos puedan acceder al GLP a un costo más asequible. Martínez mencionó que las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía que ordenan el pago de los subsidios ya se encuentran expedidas, pero hasta la fecha el Ministerio de Hacienda no ha girado los fondos necesarios.

“Nos dicen que tienen un problema de caja, que se les bajaron los recaudos, y estamos a la espera de que la próxima semana empiecen a hacer los desembolsos”, comentó Martínez.

El impacto en la salud pública

El presidente de Gasnova no solo resaltó las implicaciones económicas de la falta de subsidios, sino también los graves riesgos para la salud que implica la vuelta a la cocina con leña.

“Cocinar con leña equivale a estar en un espacio con el humo de 100 personas fumando cigarrillos”, advirtió Martínez a citar estadísticas de la Asociación Mundial del GLP. El uso de leña en las cocinas genera enfermedades respiratorias graves, afectando principalmente a mujeres y niños, quienes son los que pasan más tiempo en la cocina en los hogares de zonas rurales y urbanas marginales.

Incremento en el precio del gas sin subsidio

Uno de los puntos más preocupantes de esta situación es el aumento que sufriría el precio del cilindro de gas sin el subsidio estatal. Actualmente, las familias de estrato 1 reciben un descuento del 50% en el costo del cilindro, mientras que las de estrato 2 gozan de un 40%. Esto significa que un cilindro de 14 kilogramos, cuyo precio es de aproximadamente $80,000, es entregado a las familias más vulnerables por solo $40,000 en el caso del estrato uno. Sin embargo, si el gobierno no gira los subsidios a tiempo, estas familias se verían obligadas a pagar el precio completo.

“Las personas creen que la leña les sale gratis, pero no consideran los costos en salud”, enfatizó Martínez, al agregar que la situación aún no ha llegado al punto de colapso, pero el riesgo es muy alto. Las compañías que distribuyen el gas están soportando el peso financiero, pero no está claro hasta cuándo podrán mantener esta situación sin los desembolsos por parte del gobierno.

El gas licuado de petróleo es utilizado actualmente por 12 millones de colombianos, principalmente en regiones como Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Nariño y Valle del Cauca. Aunque su uso se concentra en el ámbito residencial para la cocina, Martínez destacó el potencial del GLP en otros sectores, como la movilidad.

“El AutogLP es el combustible alternativo más importante después de la gasolina y el diésel en el mundo entero”, aseguró.