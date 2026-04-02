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Ley seca en Semana Santa para varios municipios en Atlántico: conozca cuales son

En el departamento la medida rige desde este jueves santo en por lo menos cuatro poblaciones.

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