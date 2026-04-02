Ley seca en Semana Santa para varios municipios en Atlántico: conozca cuales son

Soledad, Galapa, Malambo y Sabanalarga hacen parte de los municipios del Atlántico que decretaron ley seca para este puente festivo, el más largo del año y en el cual predomina la realización de eventos religiosos que requieren un ambiente tranquilo y sin excesos para llamar a la reflexión.

El primer municipio donde ya empezó a regir la ley seca es en Sabanalarga, población reconocida por sus multitudinarias procesiones y donde la medida entró en vigencia desde las 5:00 de la madrugada de este jueves y va hasta el sábado, a las 7:00 de la mañana.

En Malambo y Galapa, la medida empezó a regir desde las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta este viernes, a las 11:59 de la noche. Mientras que en el municipio de Soledad, la medida irá hasta las 6:00 de la mañana del sábado.

Vale decir que en el municipio de Puerto Colombia, que cuenta con unos de los principales balnearios del Atlántico, se decretaron horarios especiales para los establecimientos que expenden licor. Estos podrán funcionar jueves y viernes hasta las 11:59 de la noche; el sábado hasta las 2:00 de la madrugada del día siguiente, y el domingo, hasta las 11:59 de la noche también.



Al respecto, el secretario de Seguridad de Puerto Colombia, Saúl Leiva, destacó el apoyo de la Policía y su presencia activa para proteger a los más de 160.000 visitantes que esperan recibir en las playas, restaurantes y templos del municipio.

“Tendremos tres puntos estratégicos en las entradas del municipio de Puerto Colombia con unidades de Policía de Tránsito para realizar controles de alcoholimetría. El objetivo es garantizar la seguridad en Semana Santa y que las personas que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía y en general la oferta de turismo que ofrecemos, no tengan ningún contratiempo en materia de seguridad y convivencia ciudadana”, dijo el funcionario.

En varias poblaciones del Atlántico también se ha prohibido la realización de conciertos, así como la utilización de altoparlantes y amplificadores en establecimientos o sitios abiertos al público, como medida para garantizar el buen desarrollo de los eventos religiosos, como procesiones, misas y viacrucis, que se realizan como parte de la Semana Mayor.