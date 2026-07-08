Lucy Laborde abandona caso Nicolás Petro tras no participar en concurso de méritos

Este miércoles fue confirmada la noticia de que la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien lideraba los procesos judiciales contra el hijo del Presidente, Nicolás Petro, saldrá de esta entidad por no participar en el concurso de méritos que proveía cerca de 4.000 vacantes en la Fiscalía General de la Nación, incluida la suya en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

Por un momento se pensó que los dos casos que adelanta contra el exdiputado del Atlántico por presunto enriquecimiento ilícito y aparente interés indebido en la celebración de contratos con la fundación Fucoso, garantizarían su permanencia en el ente acusador. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía le indicaron a Blu Radio en las últimas horas que una persona ganó esa plaza por concursar y tendrá el derecho a ocuparla.

La Resolución No. 30000-03611 del lunes 6 de julio de 2026 que hace oficial su salida no da oportunidad a recursos de apelación, debido al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por ende, se ordenó “dar por terminados los nombramientos provisionales de los servidores relacionados, a partir de la fecha de posesión de los elegibles ordenados”.

Hay que recordar que este sería el segundo cambio de fiscal en el caso, ya que el primer encargado fue Mario Burgos, reemplazado justamente por Laborde. Ya se suman tres años sin que el proceso llegue a su juicio oral, dado a que hoy se está a la espera de que el Tribunal Superior de Barranquilla resuelva más de 800 apelaciones de pruebas presentadas para esa diligencia final, misión que fue puesta en manos del magistrado Demóstenes Camargo.



Mientras tanto, Lucy Laborde tuvo el año anterior una polémica con la fiscal general Luz Adriana Camargo por enviarle una carga en la denunciaba presiones en el manejo del caso Nicolás Petro, al asignarle una fiscal de apoyo no solicitada y ser citada a presuntas reuniones en los que debía dar detalles de la imputación y la medida de aseguramiento que en su tiempo pensaba solicitar.