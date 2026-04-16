Monómeros lograría acuerdo en tres meses con sus acreedores; terminaría vigilancia del Gobierno

La empresa Monómeros está muy cerca de llegar a un acuerdo con sus acreedores y superar la crisis por la que se necesitó una vigilancia especial de la Superintendencia de Sociedades, según informó desde Barranquilla el superintendente Billy Escobar.

El funcionario indicó que aunque a su llegada Monómeros en diciembre de 2024 “no tenía orden en sus cuentas, hoy es una empresa con los estados financieros claros”. Por ello, cree que en junio alcanzarán un acuerdo que llevará al pago de deudas superiores a los 100 mil millones de pesos y volverán a la normalidad.

“Ellos están en la etapa de reorganización, de presentar un acuerdo con sus acreedores que permita que se consolide el acuerdo de reorganización y salga adelante. En mis cuentas les quedan más o menos tres meses, es decir para el mes de junio se daría todo. Es viable, entre otras cosas porque el mayor acreedor son ellos mismos, osea sus contratistas venezolanas. Por eso, seguramente llegarán a un acuerdo que permita seguir la operación de sus servicios. Son una empresa colombiana con dueños venezolanos”, apuntó Escobar.

Para Escobar Monómeros es una “empresa salvada y que cada día tendrá más valor social” debido a factores como su buena reputación, amplio mercado y que ya no cuenta con las restricciones a su licencia OFAC desde los Estados Unidos; palabras que van relación con las dichas desde el congreso de Naturgas en Cartagena por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, apuntando a que ya no hay ambiente para una posible venta por los “altos costos de fertilizantes”.



Aunque manifiesta el Superintendente de Sociedades que “toda compañía en el país tiene la opción de ser vendida”, Monómeros puntualmente está haciendo las cosas bien, generando utilidades este año luego de un largo tiempo y beneficiando a más de 5.000 trabajadores directos.