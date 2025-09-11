En vivo
Mujer y su hija de tres años heridas tras descolgarse ascensor de un conjunto en Barranquilla

Mujer y su hija de tres años heridas tras descolgarse ascensor de un conjunto en Barranquilla

La mujer sufrió fracturas en sus piernas y la pequeña presentó lesiones en sus extremidades.

Ascensor.
Ascensor.
Blu radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 09:18 p. m.

La tarde de este jueves se activaron las alarmas en el conjunto residencial Zafiro, de la urbanización Alameda del Río, luego de que uno de los ascensores de la torre 5 sufriera una falla mecánica y dejara atrapada a varias personas dentro y luego se descolgara.

Tras la emergencia, al lugar llevaron varias ambulancias y hasta el cuerpo de Bomberos de Barranquilla, quienes finalmente lograron abrir el ascensor y auxiliar a las personas afectadas.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el incidente dejó dos personas heridas, ellas son una mujer de 36 años, identificada como Karen Pilar Fontalvo Quintero, y su hija de solo 3 años, quienes acababan de subir al ascensor cuando se registró la falla.

Karen Fontalvo sufrió fracturas en ambas piernas, mientras que su pequeña hija también presenta lesiones en sus extremidades. Ambas fueron trasladadas a la clínica Porto Azul.

Lo ocurrido es materia de investigación para establecer responsabilidades.

