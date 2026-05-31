Municipios afectados por grupos armados marcaron fuerte votación por De la Espriella en el Caribe

A pesar de la ventaja por más de medio millón de votos que obtuvo Iván Cepeda ante Abelardo de la Espriella en los ocho departamentos de la región Caribe, el comportamiento electoral no fue pareja en todos los municipios.

Por ejemplo, en varias zonas afectadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales con los que el Gobierno trata de sacar adelante conversaciones de la llamada 'Paz Total', llama la atención el resultado significativo que obtuvo el movimiento Defensores de la Patria.

Uno de los departamentos que refleja esta cerrada batalla es Cesar, donde la diferencia de victoria entre Cepeda y de la Espriella apenas fue por 617 votos. Allí, el candidato respaldado por sectores de derecha se impuso en 13 de 25 municipios.

La ventaja la obtuvo en territorios que han estado bajo el asedio de ataques terroristas en los últimos años, donde la cercanía con el Catatumbo también ha expuesto a la población y a los miembros de la fuerza pública a ataques constantes que ha dejado decena de militares asesinados.



Llama la atención que varios de esos municipios hacen parte del corredor del sur del Cesar, una región que durante años ha sido escenario de presencia de guerrillas, estructuras posparamilitares y organizaciones criminales. Se trata de Aguachica, Astrea, Chimichagua, Gamarra, González, La Gloria, La Paz, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Alberto, San Diego y San Martín.

Se trata de los municipios de Aguachica, Astrea, Chimichagua, Gamarra, González, La Gloria, La Paz, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Alberto, San Diego y San Martín. Estos conforman un corredor territorial que conecta a Bolívar, Santander y Norte de Santander, donde se tiene identificada la presencia de disidencias de las Farc; ELN y estructuras derivadas del paramilitarismo y bandas criminales.

Panorama en sur de La Guajira y Magdalena

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En Magdalena, De la Espriella también logró imponerse en 13 municipios. En algunos de ellos alcanzó votaciones superiores al 60 %.

Algunos de estos, como El Difícil, Sabanas de Miguel, Nueva Granada, Pijiño El Carmen, El Banco, Pedraza, Cerro de San Antonio, Guamal, figuran como corredores del centro y sur del Magdalena que han sido golpeados por la acción de estructuras vinculadas al paramilitarismo.

En estos municipios, el desplazamiento, las desapariciones forzadas y los combates por el control del territorio han sido parte de la historia de la población; siendo que allí el voto es mayoritario para la derecha.

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Sin embargo, el panorama fue diferente en el norte del departamento. Municipios como Ciénaga, Aracataca y Fundación respaldaron mayoritariamente a Cepeda, siendo estas zonas afectadas por el accionar en zonas rurales de grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, donde las autoridades mantienen alertas por la presencia y disputa territorial entre este grupo y el Clan del Golfo.

Esa misma dinámica se extiende hacia el sur de La Guajira, donde varios municipios están afectados en materia de seguridad por las continuas disputas que buscan controlar corredores estratégicos entre la Sierra Nevada, el Cesar y la frontera con Venezuela. Allí llama la atención que Abelardo de la Espriella ganó en San Juan del Cesar, un municipio clave donde la violencia golpea con fuerza por estas dinámicas descritas.

Bolívar y la lucha del sur

En el caso de Bolívar, a pesar de que la victoria a nivel departamental le dio la ventaja a Cepeda con 130.652 votos sobre de la Espriella, este último obtuvo victoria en 21 de 46 municipios.

Entre estos, se ubican Simití, Morales, Santa Rosa del Sur, Morales, entre otros, que están marcados por las rutas ilegales de explotación de oro en la Serranía de San Lucas.

Como consecuencia de esto, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la disputa territorial entre el ELN, el Clan del Golfo y las Disidencias de las Farc, lo que tiene a la población bajo desplazamiento y confinamientos.

Justamente en municipios como Santa Rosa del Sur, de la Espriella obtuvo el 70% de los votos; en Simití el 57% y en Morales el 62%.

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De acuerdo con el analista Alejandro Blanco, estos resultados puede ser reflejo de un efecto negativo en materia electoral de la Paz Total y su fallida implementación.