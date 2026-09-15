Nequi ahora permite recargar la tarjeta de Transmetro: así puede hacerlo sin filas

Miles de personas utilizan a diario plataformas como Nequi para realizar pagos, compras y transferencias a otras entidades. Sin embargo, ahora la plataforma financiera ha buscado la manera de facilitar el día a día de sus usuarios, habilitando el pago de transporte público para los colombianos.

Como prueba de ello, Nequi habilitó una opción que permite recargar la tarjeta de Transmetro directamente desde la aplicación, sin la necesidad de acudir a un punto físico, ahorrando no solo tiempo, sino también las extensas filas.

De acuerdo con cifras ofrecidas por el DANE, en el último trimestre de 2025 el sistema logró movilizar 4,8 millones de usuarios en Barranquilla y municipios cercanos. De esa manera, la alternativa llega como una solución para simplificar uno de los gastos habituales de quienes utilizan el transporte público.

Adicionalmente, Nequi cuenta con más de 800.000 usuarios en Barranquilla y más de 1,5 millones en todo el departamento del Atlántico. En lo que va de 2026, los usuarios realizaron más de 2,8 millones de transacciones relacionadas con recargas de transporte público y soluciones de movilidad desde la app.



¿Cómo recargar la tarjeta Transmetro desde Nequi?

El proceso se puede realizar directamente desde el celular. Para hacerlo, es necesario seguir estos pasos:



Ingresar a Nequi.

Entrar en ‘Servicios’ y seleccionar ‘Transporte y viajes’.

En la opción ‘Transporte masivo’, elegir ‘Transmetro’ y continuar después de leer la información.

Digitar el número de la tarjeta y seleccionar el valor que se desea recargar.

Presionar ‘Consultar’, revisar los datos y confirmar la operación.

Finalizar seleccionando ‘Pagar’.

Revisar el correo electrónico, donde llegará el comprobante de la transacción.

Transmetro de Barranquilla Transmetro

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¿Cuánto cuesta recargar Transmetro por Nequi?

La plataforma indica unos valores y condiciones para poder realizar este tipo de operaciones. Las recargas pueden hacerse desde $3.800 hasta $150.000 por transacción, mientras que cada operación tiene un valor fijo de $250.

Adicionalmente, no es un proceso exclusivo, pues es posible recargar la tarjeta de otra persona. Para ello, solo es necesario ingresar el número correspondiente de la misma durante el proceso.

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Antes de confirmar, es importante revisar que el número de tarjeta sea correcto y que exista suficiente saldo en Nequi para hacer el pago del servicio. Una vez se realice la operación, no es posible modificarla ni cancelarla.

¿Qué otras tarjetas se pueden pagar con Nequi?

Transmetro no es lo único que se puede pagar con Nequi, sino que la Tarjeta Cívica en Medellín y la TuLlave en Bogotá también se pueden pagar con la aplicación. Adicionalmente, ofrece opciones relacionadas con tiquetes de bus, parqueaderos y combustible.