Contratista de Air-e resulta herido por descarga eléctrica en Puerto Colombia, Atlántico

Bajo un estado de salud delicado está en la Clínica Portoazul Auna en Puerto Colombia, Atlántico, el contratista de la empresa Air-e Intervenida que sufrió una descarga eléctrica mientras estaba en la cima de un poste realizando mantenimientos a la red en el corregimiento de Salgar.

Al parecer, el hombre alcanzó a tocar una de las líneas de alta tensión y eso le propició una descarga tan fuerte que su cuerpo quedó tendido en los aires. Sus compañeros debieron subirse con urgencia para tenderle la mano y llevarlo con urgencia hacia el centro asistencial.

Lo que se sabe hasta el momento es que sus quemaduras fueron de primer grado y su pronóstico es reservado. Sin embargo, los trabajos de mantenimiento vienen en aumento dentro de la compañía tras la fuerte ola de calor que sufre el Caribe, donde las temperaturas alcanzan los 40 grados Celsius y obligan a un mayor uso de equipos de climatización y refrigeración.

De hecho, Air-e reportó recientemente que en Atlántico, Magdalena y La Guajira se dañaron 115 transformadores durante la primera semana de septiembre, como consecuencia del alto consumo de electricidad.



La empresa ha tenido que instalar 77 transformadores nuevos en Atlántico, 20 en Magdalena y 18 en La Guajira.

Más obras

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Como parte de las acciones de mejora del servicio de energía, se realizarán adecuaciones de red en un sector del barrio Buena Esperanza, en Barranquilla, este miércoles 16 de septiembre.

Las obras se realizarán en el sector de la carrera 15 con al calle 63B, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

Mientras tanto, en el barrio Santander en Sabanalarga, se realizarán trabajos menores en la carrera 19 con la calle 9, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Adicionalmente, se instalarán redes y elementos eléctricos en la carrera 18 con la calle 9 en Polonuevo, en el horario de 8:30 de la mañana a 4:20 de la tarde.

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Por otra parte, en la carrera 41F con la calle 43, en el barrio El Parque de Soledad, se retirará un poste en mal estado, entre las 8:20 de la mañana y las 5:50 de la tarde.