"No conocemos de amenazas": Policía sobre asesinato de familia cristiana en Aguachica

El coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía en el Cesar, se refirió al asesinato de una familia cristiana ocurrido en Aguachica, Cesar , durante una entrevista en el programa Mañanas Blu. En sus declaraciones, Chamorro destacó que, hasta el momento, no se han identificado amenazas previas contra las víctimas, y enfatizó que la investigación está en curso para esclarecer los hechos.

Detalles del asesinato en Aguachica

El crimen, reveló el coronel, ocurrió mientras la Policía atendía otro incidente relacionado con una persona armada en un establecimiento público cercano: "La situación se presenta cuando estábamos atendiendo otro caso de una persona armada en otro establecimiento público. Los delincuentes habían salido del lugar de los hechos hace unos dos minutos cuando llegó la Policía", comentó.

Investigación en curso

Aunque el caso ha generado diversas especulaciones, Chamorro pidió cautela al abordar a los posibles responsables: "Sería apresurado decir quiénes serían los responsables, llegan muchas informaciones. Esperemos que la Fiscalía pueda dar resultado", señaló. Además, indicó que no han recibido reportes formales de amenazas hacia la familia: "No tenemos conocimiento de amenazas. Estamos realizando entrevistas, recolección de videos y demás acciones judiciales para avanzar en la investigación. No tenemos una situación precisa de amenaza en este momento", detalló.

Posibles hipótesis y rumores

El comandante de la Policía también comentó que han escuchado rumores sobre posibles extorsiones, pero prefirió no profundizar en detalles para no influir en la investigación. "Hay rumores sobre extorsiones, ya que los delincuentes suelen estafar y extorsionar mediante llamadas. Esto podría haber sido un factor, pero aún estamos en la fase de recolección de pruebas", agregó.

Ataque sicarial y contexto de seguridad en Aguachica

Chamorro aseguró que se están utilizando todos los recursos para esclarecer el hecho. "Estamos trabajando con todas nuestras capacidades, de manera articulada con la Fiscalía y un fiscal especializado en el caso. Esperamos esclarecer los hechos lo más rápido posible con la colaboración de la comunidad y lograr la captura de los responsables", afirmó.

En cuanto a la situación de seguridad en Aguachica, el coronel destacó la presencia de varios grupos armados ilegales en la región, como el Clan del Golfo, el ELN en el sur del Cesar, y el frente 37 de las Disidencias de las Farc. "En Aguachica hay injerencia de estos grupos, además de actores delincuenciales comunes", indicó.

Estado de salud del hijo de las víctimas

Sobre el hijo de las víctimas, quien resultó herido en el ataque, Chamorro informó que se encuentra en estado delicado, con pronóstico reservado: "Está en delicado estado de salud, con pronóstico reservado. Esperamos que el personal médico pueda proporcionar más detalles sobre su situación", concluyó.

La Policía continúa trabajando en conjunto con la Fiscalía para esclarecer el asesinato y capturar a los responsables de este crimen que ha conmocionado a la comunidad de Aguachica.