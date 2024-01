No se pagará un peso más: alcaldesa de Turbaco, Bolívar, se opone a reactivación de cobro de peaje

Aunque oficialmente la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no ha anunciado si mantendrá o no la suspensión del cobro del peaje para vehículos livianos, es decir categoría 1 y 2, en el municipio de Turbaco, en Bolívar , la alcaldesa Claudia Espinosa fue enfática en que no va permitir la reactivación de dicho cobro.

La mandataria de este municipio del norte de Bolívar señaló que el cobro de este peaje incrementa el costo de vida de las familiares turbaqueras, que en gran mayoría viajan diariamente a la ciudad de Cartagena a trabajar o estudiar.

“Mi posición al respecto va en consecuencia a lo que siempre dije en campaña, y se une al clamor del municipio, no voy a permitir que a nuestro pueblo se le cobre vía peaje un solo peso más por transitar una vía que ya se pagó”, explicó la alcaldesa.

De acuerdo a la mandataria, es necesario “unir esfuerzos” para evitar la reactivación de este cobro, que es ampliamente rechazado en el municipio como quedó evidenciado en las múltiples protestas ciudadanas de 2023.

“No estamos en contra del desarrollo de la infraestructura del país, pero haremos todo lo posible desde las vías institucionales para que el cobro no se reactive, e invito a los mandatarios vecinos, concejales, diputados, la bancada bolivarense y a nuestro gobernador de Bolívar, a que unamos fuerzas para encontrar soluciones definitivas, hallar consensos y buscar alternativas a la financiación del mantenimiento de esta importante vía”, detalló.

El cobro del peaje del municipio se Turbaco fue suspendido desde abril de 2023 en medio de protestas ciudadanas. Sin embargo, en agosto de 2023, el Ministerio de Transporte reactivo el cobro de categorías III en adelante, y mantuvo la suspensión por seis mes para las categorías I y II.

