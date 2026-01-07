Ofrecen 70 millones por información sobre los responsables de muerte de turista alemán en La Guajira

Un ciudadano alemán fue asesinado a tiros el pasado martes, 6 de enero, en zona rural de Manaure, al norte del departamento de La Guajira cuando, al parecer, querían robarle una motocicleta de alto cilindraje, según lo informado por las autoridades departamentales.

El hombre, identificado como Elxnat Leif Lino y oriundo de la ciudad alemana de Darmstadt, fue hallado muerto por habitantes del sector de Manaure y, a pocos metros de él, se encontraba la moticicleta de alto cilindraje que conducía, mientras que el cuerpo tenía dos heridas de bala en el pecho, según los informes preliminares.

Esta era la motocicleta que conducía el turista alemán y que fue hallada junto al cuerpo en zona rural de Manaure, La Guajira. Foto: Instagram @leifelxnat

La identidad de la víctima pudo ser confirmada gracias a que las autoridades, durante las labores de identificación del cuerpo, encontraron una cédula de extranjería de Alemania, lo que permitió su plena verificación.

"Se investiga si presuntamente fue por hurtarle la motocicleta (que se cometió el crimen)", recalcó la Policía, que señaló que al parecer a Lino le dispararon por intentar evitar que le robaran su vehículo.



Recompensa de 70 millones por información que de con los responsables

Por su parte, el secretario de Gobierno de La Guajira Misael Velázquez rechazó lo sucedido y anunció que se dispondrá de una recompensa de hasta 70 millones de pesos a quien brinde información que permita dar con los responsables del asesinato del ciudadano alemán. Además, anunció medidas para "garantizar la seguridad y el turismo" en el departamento.



"Hemos dado las siguientes directrices a la Policía Nacional y al Ejército a hacer los acompañamientos con caravanas para todos los visitantes y propios en el departamento de La Guajira, y así ratificar nuestro compromiso con el turismo", expresó Velásquez.

Antes de los hechos, el ciudadano alemán compartió a través de redes sociales imágenes de su estadía en Colombia junto con la motocicleta que fue encontrada en la escena del crímen, ratificando su paso por el país como turista.