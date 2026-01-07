En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ofrecen 70 millones por información sobre los responsables de muerte de turista alemán en La Guajira

Ofrecen 70 millones por información sobre los responsables de muerte de turista alemán en La Guajira

El secretario de Gobierno de La Guajira anunció medidas para acompañar a los turistas y locales del departamento y dar con los responsables del crimen.

Ofrecen 70 millones por información sobre los responsables de muerte de turista alemán en La Guajira
El hombre se encontraba de paso por el pais cuando, en un presunto intento de robo, fue asesinado en La Guajira.
Fotos: capturas de redes sociales / Instagram @leifelxnat
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad