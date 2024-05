"Omar Geles no le prestó mucha atención a su problema del corazón": alcalde de Valledupar

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, habló en Mañanas Blu sobre el sensible fallecimiento del compositor y acordeonero Omar Geles, con quien, además tuvo una amistad cercana.

El mandatario confirmó día de duelo por la muerte de Geles y, además, también tocó el tema de la salud del artista, quien había tenido una recaída hace aproximadamente un mes en los Estados Unidos.

"Omar Geles era un personaje muy querido, además de un gran cantautor y acordeonero. Era una gran persona, excelente ser humano y bueno, creció en unos barrios populares. Hoy estamos preparando las honras fúnebres, la velación es la biblioteca departamental y con la familia estamos acordando si lo traemos a la plaza Alfonso López o lo llevamos al parque de la Leyenda Vallenata para que el pueblo pueda despedirse de este gran hijo de Valledupar", expresó.

Sobre su salud

"Omar no le prestó mucha atención a su problema de salud ahí se descuidó, él era hipertenso. Nosotros nos vimos en el Festival Vallenato, lo vi muy bien y me dijo que estaba bien, que estaba tranquilo, que había sido un susto, pero que se había hecho los chequeos, que estaba bien, pero mira que no", afirmó el mandatario.

"Era un deportista activo"

El alcalde de Valledupar contó que Geles era un amante del deporte. Entre sus favoritos se destaca el tenis y el fútbol.

"Era un gran jugador de tenis y de fútbol. De hecho, tiene tenía un negocio particular de unas canchas que alquilaba para jugar fútbol, era un deportista deportista activo, siempre jugando, de hecho, nos estaban informando esta mañana que con el compañero con el que estaba jugando anoche tenían como un estilo de reto. Habían jugado hace unos días en Medellín y ahora estaban jugando en Valledupar y le encantaba", aseveró.

"Omar era un tipo extraordinario"

"Era una persona que vino de abajo y cuando pudo surgir, ayudó a su familia. Tenía una devoción inmensa por su madre, es lo que más recuerdo. Yo tuve la oportunidad de conocer su casa, de ir a donde a su mamá. Tengo muchas anécdotas con él, fue mi compañero de estudio.", enfatizó.

