La noche en que Omar Geles y Diomedes Díaz se pelearon en pleno concierto /

Corría el año 2005, cuando Diomedes Díaz, el ‘Cacique de La Junta’, invitó a Omar Geles a uno de sus conciertos para que cantara la canción ‘Rey vallenato’. Durante esa noche presentación Geles subió a la tarima acompañado de su acordeón para entusiasmar a los asistentes con su voz y talento en el vallenato.

En medio de la interpretación, Geles se dirigió al público y cuando se disponía a dar unas palabras, Diomedes lo interrumpió y le pidió que siguiera tocando el acordeón.

“Usted me mandó a cantar y no me calle ahora”, le dijo enfurecido Geles al Cacique, quien le indicó que el único que podía hablar en la tarima era él. “El que tiene que hablar soy yo, toque el acordeón”, le ordenó Diomedes.

“Yo quiero cantar este pedacito”, le insistía Geles al Cacique, quienes le insistía que el que debía cantar en la tarima era él.



Ante el mal momento, Geles no tuvo más opción que continuar con su presentación y solo limitarse a tocar el acordeón.

Años después, Geles, a través de su cuenta de TikTok recordó el incidente mientras viajaba en un bus.

En el video, el cantante recordó que se había bajado bravo de la tarima con Diomedes Díaz y que cuando se lo encontró en el aeropuerto de Barranquilla, intentó esconderse, pero el Cacique lo buscó para abrazarlo y decirle que lo quería.

“Deme un abrazo y no se preocupe que eso son cosas del folclor, ni usted hizo mal ni yo hice mal, yo lo quiero” dijo Geles en el video.

Muerte de Omar Geles

El cantante de vallenato Omar Geles falleció este martes en Valledupar, confirmaron familiares del artista, quien sufrió "un síncope", es decir, un desmayo, según confirmó la Clínica Erasmo de Valledupar. Ocurrió mientras jugaba un partido de tenis y luego de sentir un fuerte dolor en el pecho.