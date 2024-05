¿Quién era la esposa de Omar Geles?

La muerte sorpresiva de Omar Geles, a sus 57 años, deja un gran vacío en la industria del vallenato en Colombia. Sus seguidores lo recordarán con sus grandes éxitos y por su relación sentimental con su esposa Maren García.

¿Quién era su esposa?

Maren García se convirtió en la esposa de Omar Geles cuando en febrero de 2021 el artista le propuso matrimonio y, por supuesto, ella aceptó. Desde entonces esta pareja consolido su amor con el fortalecimiento de su familia, pues con ella tuvo tres hijos: José Juan, José Mario e Isabella.

Antes de dar el "sí", esta pareja ya llevaba 10 años de relación como novios, demostrando la solidez que tenían, pues también ella lo apoyaba en cada uno de sus logros y se enorgullecía con cada concierto o presentación en el que brillaba en diferentes partes del mundo.

El 2 de enero de 2024, Omar Geles le dedicó un emotivo mensaje a su esposa en el que afirmó que ella le ha dado los mejores años de su vida y agradeció por ser su compañera fiel.

Publicidad

"Gracias por ser tan linda conmigo, gracias a tus padres por haber traído al mundo al ser más maravilloso que he podido conocer, gracias por enseñarme a corregir tantos errores, gracias por ser una madre responsable y amorosa, gracias a Dios por que vamos a pasar juntos todos los días que nos faltan por vivir", se lee en Instagram.

Omar Geles y su esposa Foto: Instagram @omargeles

De hecho, el amor que tenía esta pareja llegó al punto de que Omar Geles le compusiera varias canciones, la última denominada 'Lo que vivió mamá', en la que le expresa varios elogios, los sentimientos que compartían y que ella era la dueña de su corazón. Incluso hay una parte de la letra, como si fuera una premonición, donde afirma que nunca abandonará a sus hijos para que no derramen lágrimas.

Publicidad

"A mis hijitos los levantaré al lado tuyo mi buena mujer. Prometo ser un padre ejemplar, para que a Isabella no la vean llorar junto a José Mario y al gran José Juan porque desde casa se les fue papá. Me has dado lo más lindo de tú vida y que completa la mía", se escucha en la canción.