Piden regular el regado de jardines y lavado de carros en Atlántico para ahorrar agua

Desde Atlántico no se están escatimando esfuerzos en pro de estar listos para la llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año, según los pronósticos del Ideam, por lo que la Corporación Autónoma Regional restringió desde esta semana el reiterado lavado reiterado de vehículos, el llenado de piscinas y hasta el riego de jardines o zonas verdes, al ser consideradas como no esenciales para el uso del agua.

Las medidas hacen parte de un plan de contingencia en el que según la subdirectora de cambio climático y gestión del Riesgo de la C.R.A, Ayaris Rojano, también se suspenderá la entrega de concesiones que comprometan la disponibilidad del agua durante los próximos cuatro meses o mientras permanezcan los efectos del Fenómeno.

“Estamos hablando del seguimiento muy estricto a las temperaturas, a la hidratación del suelo para garantizar que efectivamente todos nuestros agentes territoriales estén preparados frente a las acciones para mitigar los efectos, por ejemplo, de un incendio forestal. Evaluar también el estado de nuestros ecosistemas. Recordemos que tenemos especies que dependen muchísimo de la seguridad hídrica hablamos de nuestros humedales”, indicó a los medios de comunicación.

La autoridad anunció un seguimiento más estricto sobre cuerpos de agua como el Embalse del Guájaro, la Ciénaga El Rincón o Lago del Cisne y el complejo de humedales del Río Magdalena y demás afluentes. Así también, se prohibió el consumo en caudales como el Canal del Dique, Río Magdalena, Mallorquín y Cuenca Caribe.



Otra de las medidas importantes de la C.R.A fue la prohibición de quemas controladas para preparación de terrenos agrícolas y otras actividades productivas, debido al alto riesgo de incendios forestales durante la temporada seca. Actualmente, los municipios de Malambo, Soledad, Puerto Colombia tienen una alta probabilidad de amenaza.

La Corporación también inició el fortalecimiento de estrategias conjuntas con organismos de socorro y autoridades ambientales para capacitar al personal operativo encargado de la prevención y control de incendios forestales, así como en procesos de restauración ambiental de las zonas afectadas.

“Como parte de las acciones preventivas, la entidad recomendó a la ciudadanía y a los usuarios del recurso hídrico mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Corporación y consultar herramientas técnicas dispuestas para el monitoreo ambiental y climático. Igualmente, la Corporación informó que ya fueron enviadas comunicaciones oficiales a los entes territoriales de su jurisdicción con el fin de alertar sobre la presencia de fenómenos meteorológicos asociados a El Niño y activar los planes de contingencia de los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres”, finalizaron en una misiva.