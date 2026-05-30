Preocupación en Cesar por seguridad electoral en cercanías al Catatumbo: necesitan más policías

Todo un operativo de seguridad fue preparado para garantizar la tranquilidad de las elecciones en el departamento de Cesar, aunque todavía hay poblaciones que temen por una jornada violenta o con injerencia de grupos armados, tras el poco pie de fuerza que se les fue asignado.

Hablamos de aquellas que tienen cercanías con la subregión del Catatumbo como Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní y La Jagua de Ibirico, y con mayor grado de vulnerabilidad González y Río de Oro. Si ponemos como ejemplo esta última población mencionada, sólo tienen 50 policías para 48 mesas, entre zonas urbanas y rurales.

“Estamos preparados para que todas las mesas de votación se aperturen a la hora indicada y con toda la logística acordada por nuestra parte. Todo lo planeamos bien, pero existe algo de zozobra por lo que hemos vivido estas semanas atrás con el tema de la inseguridad. Esperemos que los ataques o los hostigamientos no impidan la realización de las elecciones presidenciales”, declaró a Blu Radio.

En Aguachica, por otro lado, hay 35 puestos de votación habilitados en la zona urbana y rural, con exactamente 237 mesas, para la vigilancia de 200 policías. En esa jurisdicción hay presencia confirmada del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.



Por eso, la Fiscalía General de la Nación dispuso 157 servidores para investigar y judicializar las conductas que atenten contra los mecanismos de participación ciudadana. “Los funcionarios adscritos a la Seccional Cesar y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) harán presencia en los principales puestos de votación y mesas de justicia, y en las sedes ubicadas en Bosconia, Chiriguaná, Agustín Codazzi, Aguachica, El Copey, La Paz, El Paso, Pueblo Bello, Curumaní, Pailitas y San Alberto”, escribieron en un comunicado.

Este grupo está conformado por fiscales, asistentes e investigadores, quienes estarán encargados de recibir y tramitar de manera oportuna las denuncias presentadas por la ciudadanía. Los investigadores del CTI harán presencia en las cabeceras municipales y en el área metropolitana del Cesar, con el fin de atender de manera oportuna los requerimientos de policía judicial.

“La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier conducta ilícita que pueda afectar el normal desarrollo del proceso electoral. Para ello, se encuentran habilitados los siguientes canales de atención: Página web: www.fiscalia.gov.co (opción “Denuncia fácil”), Línea celular: 122, Líneas gratuitas nacionales: 0 8000 910 413 y 01 8000 919 748 y la línea celular: #623 (URIEL). También, en el portal web de la Fiscalía se encuentra disponible un micrositio especial con información sobre delitos electorales, rutas de denuncia y canales de atención”, informaron.