Caribe  / Procuraduría suspende a exgerente de hospital de Ponedera por embargo irregular a EPS

Procuraduría suspende a exgerente de hospital de Ponedera por embargo irregular a EPS

Según el ente de control, el entonces funcionario actuó sin tener competencia legal para emprender este cobro coactivo e ignorando que los recursos del sistema de salud son inembargables.

