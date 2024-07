Propuesta de legalizar plataformas digitales de transporte genera polémica en Barranquilla

Que se contemple la posobilidad de que sean legalizados los servicios de transporte ofertados en plataformas digitales como InDrive, Didi y/o Uber es la propuesta que ha lanzado el concejal Juan Camilo Fuentes, quien abrió un intenso debate, sobre todo, entre conductores y propietarios de taxis en Barranquilla.

Siendo así, para el concejal, que hace parte del Partido Conservador, la prioridad de las autoridades debería “estar enfocada en otras situaciones” relacionadas con mejorar la seguridad y movilidad de la ciudad, en vez de “perseguir” a conductores de este tipo de plataformas.

Inclusive, advirtió que la norma “va por un lado” y la realidad o dinámica económica de prestación de servicios de dichas plataformas “va por otro lado”, pidiendo que la misma sea revaluada, pues en otras ciudades del mundo los pasajeros pueden elegir qué tipo de transporte utilizar a través de estas plataformas.

"Hay una falencia porque la norma va por un lado, pero la realidad y/o dinámica económica de prestación de servicios de estas plataformas va por otro lado. Entonces, hoy en el mundo se hace uso de estas plataformas tecnológicas, permitiéndole a las personas escoger qué medio de transporte utilizar", señaló el concejal Fuentes.

Sin embargo, para líderes del gremio de taxistas en Barranquilla como Hernando Galofre, éstas declaraciones “son desatinadas”, pues advierte las autoridades deben garantizar que la norma se cumpla y no lo contrario.

Además, recalcó que los operativos de control contra la ilegalidad no solo se dan para conductores de plataformas digitales, sino que también para taxistas que llevan a cabo los llamados ‘colectivos’ en las vías del área metropolitana de Barranquilla.

"Es un absurdo. Primero porque un concejal no puede pedirle a las autoridades que no hagan cumplir la norma, pues para eso están, para hacer que sea respetada y, por otro lado, los operativos no solo se enfocan en conductores de plataformas digitales sino también en taxistas que insisten en las prácticas de los llamados 'colectivos'", expuso Galofre.

Siendo así, reiteró que debe haber igualdad en las condiciones de prestación de servicios de transporte, teniendo en cuenta que los carros particulares no gozan de un seguro de responsabilidad civil contractual, lo que deja en vilo la seguridad de los pasajeros ante un posible siniestro.