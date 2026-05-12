Prorrogan por un año más la exención del cobro en peaje Papiros

Más de tres años han transcurrido desde que empezó la lucha social y jurídica por parte de la comunidad de Puerto Colombia y los gobiernos locales para exigir el desmonte del peaje Papiros en la Vía al Mar, y a la fecha no hay una decisión de fondo que subsane este litigio, más allá de las medidas provisionales de suspensión del cobro que, de nuevo, fueron prorrogadas por el Ministerio de Transporte.

A través de una resolución recién publicada, el Ministerio extendió por un año más el no cobro de tarifas en Papiros para los vehículos de categorías 1 y 2; sin embargo, la comunidad reclama paso libre para todo tipo de vehículo que transite por este peaje, entre Barranquilla y Puerto Colombia.

A su vez, insisten en que la caseta sea retirada por completo, pues representa un riesgo para quienes transitan este tramo de la Vía al Mar.

"La medida debería servir para que no pague ningún vehículo, sin importar su categoría, porque no hay seguridad vial en el peaje Papiros, representa un peligro, es un riesgo para todos los que nos movilizamos diariamente en esa vía", expresó William Álvarez, miembro del Comité No al Peaje Papiros.



"Por lo tanto, le solicitamos al Ministerio de Transporte y al director de la ANI que tome una medida definitiva, que es retirar la caseta Papiros de la vía Puerto Colombia- Barranquilla", agregó.

La prórroga del Ministerio se dio justo después de que el Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de una acción popular interpuesta por la Procuraduría y pidió a las autoridades intervenir el peaje Papiros para que este cumpla con las normas viales que lleven seguridad y beneficio a los habitantes del sector.

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El Tribunal consideró que “la infraestructura del peaje y la báscula del pesaje, al parecer, ponen en riesgo la vida de las personas que transitan por la vía como quiera que allí se han presentado una serie de accidentes de tránsito donde se han visto involucrados vehículos livianos, pesados, motociclistas, ciclistas y peatones”.