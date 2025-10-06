Gobernación del Atlántico cataloga de “absurdo” indemnizar a concesionario de peaje Papiros

La Gobernación del Atlántico rechazó tajantemente la intención de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de entregar el peaje Papiros y los 12 kilómetros de la vía al Mar que abarca, solo si asumen el pago de una indemnización al concesionario encargado, lo cual según la misma administración va en contra de los acuerdos previamente alcanzados en las mesas de trabajo.

El gobernador Eduardo Verano no solo describe la iniciativa como absurda, al estar ligada a un contrato nacional que tampoco ha sido socializado con el departamento, sino que cuestiona que en cada cambio de presidencia en la ANI o en el Ministerio de Transporte se truncan los avances gestionados y se reactivan las tensiones sociales en la zona.

“Resulta absurdo que ahora la ANI pretenda que la Gobernación del Atlántico asuma el pago de una indemnización al concesionario, cuando dichos recursos hacen parte de un contrato de Concesión cuya estructuración y alcances no han sido socializados ni conocidos por la administración departamental. Esta exigencia no estaba contemplada en los acuerdos previamente pactados con la entidad nacional, y desconoce el principio de buena fe institucional que ha guiado todas las actuaciones del gobierno del Atlántico”, manifestó el gobernador Verano.

Al respecto habló el secretario de interior departamental, Jose Antonio Luque: “Consideramos Sin embargo, consideramos inaceptable que la Agencia Nacional de Infraestructura pretenda desconocer los acuerdos alcanzados con la comunidad y con el gobierno departamental e incluso trasladar al Atlántico responsabilidades económicas que no le corresponden”.



“Resulta preocupante que ahora se intente imponer condiciones no pactadas como el pago de una supuesta indemnización al concesionario cuyo valor y sustento desconocemos y que estaría sujeta a inversiones realizadas bajo un contrato de concesión cuya estructuración no ha sido socializada con esta administración”, agregó.

Ejemplo de las diferencias con la comunidad mencionadas, es la manifestación que ya fue convocada para el próximo 26 octubre por miembros del Comité No Más Peaje, hoy molestos por el anuncio de la reanudación de los cobros a vehículos particulares a partir de noviembre.

“Es por eso que estamos invitando a toda la comunidad porteña que el día 26 del presente mes hagamos una marcha. Tomamos la vía Puerto Colombia a Barranquilla como protesta por la determinación unilateral tomada por Óscar Torres, director de la ANI. Vamos a la calle para seguir reclamando nuestros derechos”, sostuvo.

Publicidad

Estos argumentos dichos por la Gobernación son contrarios a los informados por la ANI en su comunicado, en el que solo se refieren a que no se acreditó la disponibilidad de recursos asociados al mantenimiento y las operaciones a ejecutarse en el tramo.

Sin embargo, la Gobernación reiteró su disposición de llegar a un acuerdo siempre y cuando se respeten los acuerdos firmados entre las entidades.