Quiero hablar con el policía que le quitó la vida a mi hijo: papá de auxiliar muerto en Santa Marta

Una tragedia ocurrió en Santa Marta , cuando en extrañas circunstancias un auxiliar de policía murió tras recibir un disparo de un compañero. Autoridades adelantan las investigaciones, sin embargo, las primeras versiones aseguran que se trató de un accidente.

La víctima fue identificada como Talel Daza, un joven de 19 años, que murió con su sueño de convertirse en un oficial de Policía.

Hasta el momento las autoridades aseguran que continúan las investigaciones, sin embargo, le han informado a la familia todo se trató de un accidente, así lo expresó Marcos Daza, padre de la víctima:

“Cuando llegué a la clínica se me acercó el investigador y me explicó todo lo que ocurrió y me dijo que, al parecer, fue un accidente”, expresó Daza, en medio del dolor por la pérdida de su hijo.

El disparo impactó gravemente a Talel, afectando un órgano vital y causándole una hemorragia severa. En un intento desesperado por salvarlo, varios agentes lo trasladaron en motocicleta a la clínica Mar Caribe, donde fue sometido a una cirugía de emergencia. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el joven no resistió y falleció poco después de su ingreso, dejando a su familia devastada.

El padre también aclaró la razón por la que su hijo, quien se encontraba de descanso, se encontraba en las Casas Fiscales, lugar donde desempeñaba su labor como auxiliar .

“Talel fue a llevar unos vapers que les vendía a sus compañeros, él se encontraba en ese momento allí cobrando y vendiendo el producto, cuando, de manera extraña, ocurrió el accidente que describen. Yo quiero a hablar con ese muchacho, verlo a los ojos y que me diga qué fue lo que ocurrió, no le tengo rencor ni nada, solo quiero que me explique lo que pasó”, afirmó.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jorge Bernal, expresó su profundo pesar por el incidente y envió sus condolencias a la familia de Talel Daza.

Según el alto oficial, las primeras evidencias indican que se trató de un accidente causado por una incorrecta manipulación del arma por parte de uno de los uniformados.

“Este hecho nos duele como institución. Hemos iniciado una investigación interna para esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia. Toda nuestra solidaridad está con la familia del joven auxiliar”, declaró el coronel Bernal.