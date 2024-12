Apartan del cargo a mayor de la Policía de Santander por presunto acoso sexual a auxiliar

Las autoridades en Santander adelantan una investigación sobre un presunto caso de acoso sexual en el que estaría implicado un mayor de la Policía y una auxiliar de la institución. Según la denuncia presentada por la joven, los hechos habrían ocurrido en varias ocasiones entre septiembre y octubre de este año, en la estación de Policía del municipio de Socorro.

De acuerdo con el testimonio de la auxiliar, el primer incidente habría tenido lugar el 30 de septiembre, mientras realizaba labores de limpieza en las oficinas de la estación. Según su declaración, el mayor ingresó al baño donde ella se encontraba y, en contra de su voluntad, habría intentado abrazarla e incluso besarla. La denunciante aseguró haber reaccionado para defenderse, arañándolo antes de salir del lugar.

Un segundo episodio se habría registrado durante un turno nocturno, cuando fue enviada a llenar una bomba de agua en un espacio reducido dentro de las instalaciones. Según la auxiliar, el oficial nuevamente intentó besarla, pero en esta ocasión ella habría sacado una navaja para advertirle que no se acercara más.

"Le dije que no quería volver a verlo cerca de mí", expresó en su relato entregado a la Oficina de Control Interno de la Policía. Pese a estas reacciones, la joven asegura que el mayor continuó con insinuaciones y posteriormente habría recurrido a intimidaciones.

"Me dijo que me las iba a cobrar por no haberle correspondido y que yo iba a ser de él", denunció. Además, manifestó que tras los incidentes fue trasladada a otro municipio, sin mayores explicaciones.

Publicidad

El pasado 7 de noviembre, la auxiliar puso en conocimiento de sus superiores directos la situación, quienes habrían elevado un informe oficial a las instancias pertinentes.

El coronel Carlos Fuelagán, comandante de la Policía de Santander, emitió un comunicado en el que informó sobre las medidas adoptadas tras conocerse la denuncia.

Publicidad

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este presunto hecho, se activaron los protocolos establecidos, incluyendo la ruta de violencia contra la mujer y género, y se brindó acompañamiento psicosocial a la auxiliar. Asimismo, el uniformado señalado fue apartado del cargo y el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso disciplinario", declaró el oficial.