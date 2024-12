Joven rompió en llanto por lo difícil que es la vida adulta: “Nací para ser mantenido”

Las redes sociales se han convertido en un espacio para compartir experiencias, y en esta ocasión, un joven ha desatado una polémica por su conmovedora historia, que rápidamente se viralizó.

Un video en TikTok del usuario @juandiegu ha logrado más de 3 millones de reproducciones, en el que, entre lágrimas, expresa su frustración por las exigencias del mundo laboral y las complicadas relaciones con sus jefes. Mientras realizaba su rutina de skincare antes de salir a trabajar, el joven de 22 años compartió sus sentimientos de agotamiento y estrés.

"Yo nací para ser mantenido" dijo, sin poder evitar el llanto. En el video, relató las dificultades que enfrenta en su empleo, un puesto donde vende frutas picadas con crema. “Doy el cambio mal, se molestan. Llego tarde, se molestan. Y si trato mal a un cliente, también se molestan”, explicó.

A pesar de reconocer que su trabajo "no es tan difícil", el joven confesó que la presión le resulta abrumadora. “Estoy considerando renunciar porque es demasiado estrés para mí”, comentó, mientras aplicaba una mascarilla en su rostro.

El joven también habló sobre su salario, señalando que, aunque recibe 600 dólares al mes, este dinero no le alcanza. “Me lo gasto en dos días”, dijo con frustración. Además, remarcó que, aunque no tiene uniforme en su trabajo, la situación económica y emocional lo está afectando profundamente.

“El trabajo va y viene, pero la salud mental no”, agregó. Además, habló sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional, especialmente cuando las condiciones laborales parecen ser tan exigentes.

El video, que ha generado miles de comentarios, ha recibido tanto apoyo como críticas. Algunos usuarios expresaron su comprensión y empatía con la situación, mientras que otros se sorprendieron por la sinceridad del joven.

“Si trato mal a un cliente se molestan 😭”, “Escuchamos, pero no juzgamos”, “Me preocupa no ver el #humor”, “Escuche que vende fresas con crema 😍😭”, “Lo peor es que lo entiendo 😫”, “Eres muy fuerte bebé”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.