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SAE recupera dos bienes vinculados al Clan Torres en Barranquilla; eran ocupados de forma irregular

Se trata de un apartamento y un depósito que están relacionados con procesos de extinción de dominio vinculados a los Torres.

Inmueble Clan Torres.jpg
Apartamento recuperado en el norte de Barranquilla.
SAE
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

La Sociedad de Activos Especiales desplegó un operativo en un edificio ubicado en el exclusivo sector de Villa Country, en el norte de Barranquilla, donde recuperó un apartamento y un depósito que seguían ocupados de manera irregular, a pesar de estar relacionados con un proceso de extinción de dominio vinculado a los Torres.

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La diligencia fue liderada por la Policía Administrativa de la SAE y contó con el acompañamiento de la Personería Distrital de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía Distrital y la Fuerza Pública.

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Roy Andrés Royet, director de la Territorial Caribe de la SAE, aseguró que el objetivo de actuaciones como estas es evitar que los bienes vuelvan a ser utilizados de manera irregular y garantizar que cumplan los fines establecidos por la administración de activos especiales.

"Estos inmuebles se encontraban siendo objeto de ocupación irregular por parte de los afectados en el trámite del proceso de extinción al derecho de dominio", dijo Royet.

"En el marco de esta diligencia administrativa, logramos recuperar la tenencia de estos dos inmuebles, a fin de salvaguardar todas las medidas necesarias para que estos bienes vuelvan a ser productivos", agregó.

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Royet insistió en que, con esta recuperación, la SAE busca avanzar en la protección de los bienes bajo su responsabilidad y en su aprovechamiento, a través de mecanismos de comercialización que permitan convertir estos activos en oportunidades de inversión y generación de recursos para el país.

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